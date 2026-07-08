Deux anciens joueurs formés à l'ASSE vont évoluer sous les couleurs de l'UF Mâconnais 71. Israël Kinunga et Mathys Saban figurent dans le groupe convoqué pour affronter la réserve de l'Olympique Lyonnais en match de préparation. Une nouvelle étape qui pourrait aussi les ramener face à la réserve des Verts cette saison.

L'intersaison continue de redistribuer les cartes pour plusieurs anciens pensionnaires du centre de formation stéphanois. Ce mardi, l'UF Mâconnais 71 a dévoilé le groupe retenu pour son premier match de préparation contre la réserve de l'Olympique Lyonnais. Parmi les joueurs convoqués figurent deux visages bien connus dans le Forez : Israël Kinunga et Mathys Saban. Hier, l'UFM71 a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram. Si l'ASSE B devait être versée dans la poule Bourgogne la saison prochaine, les deux anciens Stéphanois pourraient retrouver leur club formateur.

Deux trajectoires différentes après leur départ de l'ASSE

Israël Kinunga avait signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE en 2024. Défenseur capable d'évoluer dans plusieurs positions, il s'était affirmé comme un élément fiable de la réserve stéphanoise. Peu avant son départ, son doublé face à Chassieu Décines avait notamment marqué les esprits. Malgré une saison convaincante, le club avait décidé de ne pas prolonger son contrat à l'été 2025. Libre depuis son départ, le joueur semble aujourd'hui proche d'un nouveau défi.

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Le parcours de Mathys Saban est différent. Arrivé à Saint-Etienne en 2017 en provenance de l'US Torcy, l'ailier avait rapidement gravi les échelons jusqu'à signer professionnel en 2020. Ses débuts en Ligue 1, en mai 2021, avaient laissé entrevoir un avenir prometteur. Les blessures ont toutefois freiné sa progression. Après plusieurs rechutes, un prêt au Luxembourg puis une dernière saison compliquée, l'ASSE avait choisi de ne pas prolonger son contrat. Le Racing Union Lëtzebuerg l'avait ensuite accueilli, sans que l'aventure ne s'inscrive dans la durée.

Un possible retour à L'Etrat cette saison

Le club bourguignon poursuit son mercato avec l'ambition de jouer les premiers rôles en National 2 (ex-N3). Pour Kinunga comme pour Saban, cette opportunité représente l'occasion de retrouver de la continuité après des parcours contrariés.

Ce rebond pourrait aussi offrir une affiche à la saveur particulière aux suiveurs de la réserve. Si les Verts sont bien intégrés à la poule Bourgogne, comme cela se dessine, les deux anciens de la formation stéphanoise retrouveraient rapidement leur club formateur...