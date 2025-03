Comme chaque semaine, coup d'oeil sur les anciens joueurs de l'ASSE qui ont brillé loin du forez. Focus sur Mathieu Cafaro et Jean-Phillipe Krasso qui ont réussi le gros coup du week-end en s'imposant face au FC Lorient.

Cafaro et Krasso (ex-ASSE) brillent avec le Paris FC !

Match absolument crucial pour le reste de la saison en Ligue 2 entre Lorient et le PFC. Lorient premier au coup d’envoi compte 3 points d’avance sur le Paris FC, les deuxièmes. Pour ce match, Cafaro et Krasso étaient tous les deux titulaires. C’est l’ailier qui va d’abord s’illustrer en ouvrant le score. Il va être trouvé sur un centre et bien prolonger de la tête. Toujours en première mi-temps, c’est Krasso par l’intermédiaire de Cafaro qui va redonner l’avantage au parisiens. Sur un centre contré de Cafaro, Krasso s’élève plus que son défenseur pour marquer lui aussi de la tête. L’attaquant ivoirien va ensuite marquer un doublé en suivant bien une frappe repoussée par le poteau. Les lorientais vont ensuite réduire l’écart sans réussir à revenir à hauteur. 3 points très importants pour le club francilien qui revient donc à égalité de points avec Lorient en tête de ce championnat de Ligue 2.

La course à la montée s'annonce encore longue en Ligue 2. Si le Paris FC termine barragiste de Ligue 2, ils pourraient affronter l'ASSE. Mais nous en sommes encore loin !

https://www.beinsports.com/fr-fr/football/ligue-2/articles-video/ligue-2-le-paris-fc-s-adjuge-un-choc-riche-en-buts-et-revient-à-hauteur-de-lorient-2025-03-08

Aubameyang marque en fin de match mais ça ne suffit pas …

Aubameyang affronte ce jeudi Al-ittihad, le club de Benzema et Kanté. Il aura fallu attendre la toute fin de match, dans le temps additionnel pour voir le premier but. C’est l’attaquant gabonais qui marque sur un centre en retrait. Ce but intervient à la 90+1, seulement 5 minutes avant l’égalisation de Kanté sur un centre de Benzema. Un match nul entre le 1er et le 3eme, Al Qadisiya.

