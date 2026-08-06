Alors que le mercato estival entre dans sa phase décisive, les premiers enseignements peuvent déjà être tirés. Sans surprise, l'AS Saint-Étienne évolue toujours dans une autre dimension économique que la majorité de ses concurrents de Ligue 2. Les chiffres publiés par Transfermarkt montrent un écart encore important entre les Verts et le reste du championnat, même si celui-ci s'est nettement réduit par rapport à la saison dernière.

À quelques semaines de la clôture du marché, la Ligue 2 affiche un visage finalement assez attendu. Le football français reste profondément fragilisé sur le plan économique et structurel, ce qui pousse les clubs à privilégier la prudence. Les formations de Ligue 2 ont déjà généré près de 120 millions d'euros de recettes sur les ventes, pour 214 départs enregistrés. Dans le même temps, elles n'ont investi qu'environ 22 millions d'euros en indemnités de transfert, pour 195 arrivées.

Dans ce contexte, l'ASSE fait toujours figure d'exception. Les Verts ont déjà investi 7,85 millions d'euros, soit un peu moins de 35 % des dépenses totales du championnat. Un chiffre considérable, mais qui illustre aussi une évolution : la saison dernière, Saint-Étienne avait dépensé près de 25 millions d'euros, soit environ 77 % des dépenses totales de la Ligue 2. Le club était alors quasiment seul à pouvoir jouer un véritable mercato d'investissement.

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L'ASSE seul club avec une balance négative

L'arrivée en Ligue 2 de plusieurs poids lourds change toutefois la donne. La relégation du FC Nantes et du FC Metz, plus la non montée du Stade de Reims et du MHSC a redistribué les cartes. Reims poursuit notamment sa profonde restructuration économique, avec 52 millions d'euros de ventes cet été, après 85 millions d'euros déjà générés la saison précédente. Ces recettes offrent progressivement au club champenois une nouvelle capacité d'investissement.

Malgré cette évolution, l'AS Saint-Étienne demeure aujourd'hui le seul club de Ligue 2 à afficher une balance mercato négative. Les Verts n'ont vendu que pour 250 000 euros, preuve que le projet porté par Kilmer Sports Ventures permet au club d'investir sans dépendre immédiatement de ventes importantes.

Cela ne signifie pas que le mercato stéphanois est terminé. Plusieurs départs restent attendus d'ici à la fin de l'été, notamment ceux de Miladinovic, Nadé, Moueffek, et potentiellement Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili. Dans ce cas, de nouvelles arrivées pourraient également intervenir.

Les relégués de Ligue 1 montrent une autre réalité

Les chiffres de Nantes et de Metz illustrent parfaitement les conséquences économiques d'une relégation. Nantes a vendu pour environ 27 millions d'euros et n'a réinvesti que 2 millions, tandis que Metz a généré près de 18 millions d'euros de recettes pour seulement 1,3 million d'euros de dépenses.

Une descente de Ligue 1 vers la Ligue 2 ne garantit donc en rien un statut de favori. Les revenus diminuent fortement, les effectifs doivent être restructurés et de nombreux joueurs souhaitent poursuivre leur carrière dans l'élite. La saison dernière l'a encore démontré : aucun des trois relégués de Ligue 1 n'est parvenu à remonter immédiatement.

Pour Saint-Étienne, la situation est différente. Kilmer Sports Ventures dispose de la capacité financière nécessaire pour accompagner cette relégation, absorber une partie du manque à gagner et maintenir un niveau d'investissement élevé afin de construire un effectif compétitif.

Le marché des opportunités domine toujours la Ligue 2

En dehors des Verts, la plupart des clubs continuent de fonctionner sur un mercato d'opportunités. Les signatures libres, les prêts et les paris venus des divisions inférieures restent les principales armes des formations de Ligue 2.

Des clubs comme Annecy, le Red Star, Laval, Dijon ou encore Nancy affichent ainsi une balance de transferts proche de 0 euro. Cela ne les empêche pas de tenter des coups intéressants, à l'image d'Ilyes Housni à Nancy ou d'Elyaz Zidane au Red Star.

Le contraste est donc saisissant. Là où la majorité du championnat cherche avant tout à préserver son équilibre financier, l'AS Saint-Étienne continue d'investir pour accélérer son retour vers la Ligue 1. L'écart avec la concurrence s'est réduit, mais les Verts restent, à ce jour, le seul club qui assume pleinement une stratégie de reconstruction financée par son actionnaire.

Bilan du mercato estival à quelques jours de la reprise

À quelques jours du coup d’envoi de la Ligue 2, ce mercato d’opportunités a déjà permis à plusieurs clubs de réaliser des coups particulièrement intéressants. Parmi les recrues qui attireront l’attention cette saison, on retrouve notamment Steven Nzonzi à Dunkerque, Kylian Corredor et Mathieu Cafaro à Nantes, Nampalys Mendy au FC Metz ou encore Samuel Kotto au Stade de Reims. Saint-Étienne n’est évidemment pas en reste avec les arrivées de Jakob Breum et Thierno Ballo, deux profils offensifs qui incarnent les ambitions affichées par les Verts pour cette saison 2026-2027.

Club Dépenses Ventes Balance AS Saint-Étienne 7,85 M€ 0,25 M€ -7,60 M€ Stade de Reims 4,00 M€ 52,00 M€ +48,00 M€ ESTAC Troyes 3,75 M€ 15,00 M€ +11,25 M€ FC Nantes 2,00 M€ 27,00 M€ +25,00 M€ FC Metz 1,30 M€ 18,00 M€ +16,70 M€ Montpellier HSC 1,00 M€ 3,00 M€ +2,00 M€ EA Guingamp 0,80 M€ 2,50 M€ +1,70 M€ Grenoble Foot 38 0,50 M€ 1,20 M€ +0,70 M€ Rodez AF 0,30 M€ 1,00 M€ +0,70 M€ SC Bastia 0,20 M€ 0,60 M€ +0,40 M€ Pau FC 0,15 M€ 0,40 M€ +0,25 M€ FC Annecy 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ Red Star 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ Stade Lavallois 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ Dijon FCO 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ AS Nancy Lorraine 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ Le Mans FC 0,02 M€ 0,10 M€ +0,08 M€ FC Sochaux-Montbéliard 0,10 M€ 0,30 M€ +0,20 M€ Total Ligue 2 21,97 M€ 121,35 M€ +99,38 M€

Source : Peuple-Vert ; Transfermarkt