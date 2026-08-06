À l'aube d'une troisième saison capitale sous l'ère Kilmer Sports Ventures, Huss Fahmy s'est longuement confié dans les colonnes du Progrès. Entre remise en question, tacle à la négativité ambiante et défense du projet, le vice-président exécutif de l'ASSE fixe le cap. Synthèse des déclarations fortes.

Exit la nostalgie et les excuses du passé. Pour Huss Fahmy, l'ASSE doit affronter sa réalité sportive sans regarder dans le rétroviseur : "L’ASSE a une histoire et des supporters immenses... Mais sportivement, cette place se mérite. On est à la place que l’on mérite aujourd’hui. Notre rôle à tous est de travailler dur pour en sortir."

C'est le leitmotiv du dirigeant britannique : l'environnement stéphanois manque cruellement d'optimisme, ce qui aurait fini par paralyser le club au fil des années. Huss Fahmy livre un constat cash : "Quand nous sommes arrivés, le club était comme paralysé... Je pense qu’il y a parfois au club trop de négativité et je ne sais pas pourquoi. C’est un endroit magnifique, un club fantastique."

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Le dirigeant de l'ASSE illustre ce besoin de tourner la page par une anecdote parlante et affirme vouloir changer les choses: "Dans le restaurant où les joueurs mangent, tous les murs étaient couverts de références du passé. Pas une ne concernait le futur, l’ambition, la responsabilité de chacun... C’est la raison pour laquelle nous avons dû faire autant de changements. Pas parce que les gens manquaient de qualité, mais parce qu’ils étaient là depuis trop longtemps et avaient sans doute traversé trop de jours difficiles."

Huss Fahmy demande du temps aux supporters de l'ASSE

Face aux supporters impatients d'assister au retour du grand Saint-Étienne, la direction de l'ASSE demande du temps et rappelle que les millions ne résolvent pas tout instantanément : "Quand on est arrivé, certains ont peut-être cru qu’on allait simplement allumer la lumière et que tout s’éclairerait... Nous voulons tous rebâtir un club stable, pas juste une illusion où l’équipe gagne puis s’effondre."

Mercato, Ian Cathro et staff XXL, choix assumés

Interrogé sur le remaniement de l'effectif et l'arrivée du nouveau coach Ian Cathro, Fahmy, visage de l'ASSE version Kilmer Sports prône la continuité stratégique tout en injectant de la fraîcheur :

En ce qui concerne le marché des transferts, il n'est pas question de tout brader pour les joueurs qui sont en instance de départ. Le mercato va s'intensifier dans les deux sens, en misant sur des joueurs "matures, qui arrivent en sachant ce qu'il a manqué."

Sur le nouvel entraîneur de l'ASSE, Huss Fahmy, décrit Ian Cathro comme un profil moderne et ultra-détaillé. "Ce n'est pas un club pour tout le monde, il faut une sacrée personnalité. Je pense que Ian a toutes les armes. "

Il a également évoqué les choix de porter le staff du groupe professionnel au nombre de 26 personnes. Une nécessité pour élever les standards dès maintenant. "Si on attend d’être en Ligue 1 pour élever nos standards, on redescendra."

Une mise au point sur le rôle de Loïc Perrin

À ceux qui s'interrogent sur la répartition des rôles et l'influence de l'ancienne direction sportive, Huss Fahmy met les choses au clair : Loïc Perrin est au cœur des décisions, mais KSV assume les échecs : "Loïc est très humble, il n'aime pas la lumière, ce qui fait que certains doutent de son importance. Il est impliqué dans toutes les discussions... Mais quand les choses tournent mal, les personnes à blâmer, c'est nous."

À travers ses mots, Huss Fahmy prône la patience et un vrai choc culturel. Pour lui, la remontée et la pérennité de l'ASSE ne passeront pas uniquement par des chèques, mais par un groupe habité d'un "esprit de guerriers" et un environnement enfin positif.