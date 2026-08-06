À trois jours du lancement de la saison de Ligue 2 BKT et du déplacement de l'ASSE sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard ce samedi à 20h45, le plateau de L'After Foot s'est penché sur la situation du club stéphanois. Le modèle porté par Kilmer Sports ne laisse personne indifférent.

Portée par son actionnaire Larry Tanenbaum, l'ASSE dispose d'une puissance financière hors norme pour la deuxième division. L'un des consultants de l'émission, David Gluzman, est d'ailleurs revenu sur cette force de frappe budgétaire.

« La chance des Stéphanois, c'est d'avoir trouvé un père Noël qui s'appelle Larry Tanenbaum et qui a investi des sommes démesurées dans le club... Saint-Étienne depuis deux ans, en termes de montant investi, ce serait top 10 de Ligue 1. »

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Des moyens colossaux et une gestion saluée auprès des supporters de l'ASSE

Au-delà de l'aspect financier, les intervenants ont souligné l'intelligence de la direction de l'ASSE dans son ancrage local. La prise de position du club en faveur des groupes de supporters lors des menaces de dissolution a été saluée. Un geste mis en avant par les chroniqueurs.

« Quand il y a eu la question de la dissolution des groupes ultra, Kilmer a vraiment monté au créneau pour des gens qui n'ont pas forcément la culture ultra... Je les ai trouvés admirables dans cette lutte, toutes les directions ne soutiennent pas de façon aussi vive leur groupe ultra. »

Le pari de la Data au cœur de la stratégie sportive

L'autre grande caractéristique du projet de l'ASSE réside dans sa méthodologie de recrutement. En s'appuyant fortement sur l'analyse de données pour dénicher ses futurs talents, le club suscite autant de curiosité que d'exigence.

Ce positionnement séduit les observateurs adeptes de modèles novateurs. L'After Foot a rappelé que ce fonctionnement axé sur la Data avait déjà porté ses fruits par le passé :

« Toulouse avait un recrutement ultra-Data... et Toulouse avait marché sur la Ligue 2. Moi ce qu'ils font m'intrigue et j'ai envie que ce soit récompensé. »

Avec de tels arguments budgétaires et structurels, l'ASSE aborde cet exercice 2026-2027 avec un statut de grand favori. Le public stéphanois attend désormais que ces investissements se concrétisent dès ce week-end sur le terrain.

« J'ai envie d'y croire, j'ai envie que Saint-Étienne, un des plus beaux projets de Ligue 2, remonte, parce que la Ligue 1 a besoin de Saint-Étienne, la Ligue 1 a besoin des investissements de la famille Tenenbaum et j'ai envie, en tant qu'amoureux des chiffres... Moi ce qu'ils font m'intrigue et j'ai envie que ce soit récompensé »