Avec 25 millions d’euros dépensés, l’ASSE a été le club le plus actif du mercato estival 2025 en Ligue 2, à contre-courant d’un championnat marqué par la prudence économique.

Alors que la majorité des clubs de Ligue 2 ont joué la carte de la sobriété lors du mercato estival, l’ASSE s’est montrée particulièrement ambitieuse. En déboursant 25 millions d’euros, les Verts concentrent à eux seuls près de 77% des dépenses totales du championnat (32,4 M€). Une stratégie assumée, avec une dizaine de recrues, parmi lesquelles plusieurs profils expérimentés, à l’image de Pierre Ekwah (Sunderland, 6 M€) ou Chico Lamba (Arouca, 6 M€).

L'ASSE investit massivement pour viser la montée

Le club, qui ambitionne clairement de retrouver l’élite dès cette saison, a également misé sur la jeunesse avec des joueurs prometteurs comme Joshua Duffus, arrivé libre de Brighton, ou encore Ebenezer Annan. Si les montants sont importants, la valeur marchande globale des recrues (24,5 M€) montre un certain équilibre dans la politique sportive. Aucune folie mais de l'ambition et des moyens à disposition.

Une Ligue 2 marquée par la rigueur financière

En dehors de Sainté, le marché est resté globalement timide. Sur les 18 clubs engagés, 11 n’ont réalisé aucun transfert payant, préférant des prêts ou des signatures libres. Ce phénomène s’explique par la crise persistante des droits TV qui continue de fragiliser les finances des clubs de deuxième division.

Au total, 273 arrivées et 266 départs ont été enregistrés selon Transfermarkt. Et si les dépenses plafonnent à 32,4 M€, les revenus générés par les ventes atteignent plus de 93 millions d’euros, soit un bilan positif de plus de 60 M€ pour la Ligue 2. Un mercato globalement axé sur la valorisation des jeunes joueurs, notamment à Reims (40 M€) et à Troyes (20,5 M€), qui ont brillé par leurs ventes.

L’AS Saint-Etienne sous pression après un mercato XXL

Avec un effectif profondément renouvelé et une masse salariale probablement en hausse, l’AS Saint-Étienne se sait désormais attendue. Ce mercato n’offre plus le droit à l’erreur. Renforcé dans toutes les lignes, le groupe d'Eirik Horneland devra rapidement trouver des automatismes pour justifier cet investissement conséquent.

Le club ligérien a également renforcé sa profondeur d’effectif. Reste à transformer cette ambition sur le marché en performances sur le terrain. Car en Ligue 2, l’histoire a prouvé que l’argent seul ne suffit pas pour accéder à l’élite.

Source : Transfermarkt