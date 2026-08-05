Pendant que Saint-Étienne peaufine sa préparation avant Sochaux, deux concurrents directs à la remontée immédiate ont fait passer un message. Entre les ambitions assumées de Montpellier et le discours maîtrisé de Reims, la concurrence en Ligue 2 s'annonce déjà bien là pour les Verts.

Ligue 2 : Montpellier vise le top 5, sans complexe

Après avoir bien failli céder le club cet été, Laurent Nicollin reste finalement à la tête du MHSC pour cette saison de Ligue 2. Dans un entretien accordé à L'Équipe avant le lancement officiel face à Dijon, le président héraultais n'a pas caché ses ambitions, tout en pointant la densité inédite du championnat. « Avec 80 ou 90 % des clubs qui ont déjà évolué en L1, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une compétition si relevée », prévient-il, avant d'assumer un objectif clair : « L'objectif, c'est bien sûr de terminer dans les cinq premiers, pour au moins faire les barrages. Mais je pense que beaucoup de clubs de Ligue 2, actuellement, souhaitent le faire aussi ».

Un discours prudent mais lucide, qui confirme ce que redoutent déjà les observateurs du championnat : la Ligue 2 2026-2027 s'annonce comme l'une des plus disputées de son histoire, avec une brochette de clubs à l'ambition affichée de remonter immédiatement en Ligue 1 — Saint-Étienne en tête de liste.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Reims boucle sa préparation sur une victoire maîtrisée

Autre concurrent dans la course aux places hautes, le Stade de Reims a lui aussi terminé sa préparation estivale sur une note positive, en s'imposant 2-1 face au KV Courtrai grâce à des buts de Lenny Sylla et Sambou Soumano. Un succès dont Nicolas Usaï, l'entraîneur rémois, a tiré un bilan globalement satisfait. « Globalement, je suis satisfait de la discipline de l'équipe. On a fait une très bonne première demi-heure. On s'est créé pas mal de situations et quelques occasions », a-t-il analysé, tout en reconnaissant un passage à vide en fin de rencontre : « Il y avait un peu de fatigue et où on a un peu plus souffert. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est capables de souffrir dans un match sans concéder de but ».

Sur le bilan global de la préparation, l'entraîneur champenois reste prudent, renvoyant le vrai jugement à la compétition officielle : « Il est difficile de tirer des bilans sur la préparation (…) Le véritable révélateur, c'est la compétition ». Un point de vigilance qui vaut aussi bien pour Reims que pour l'ensemble du plateau de Ligue 2, où les matchs amicaux ne disent jamais toute la vérité.

Un vivier de jeunes qui inquiète pour la suite

Point notable du discours de Nicolas Usaï : la performance du groupe Révélation rémois, largement mis à contribution pendant l'intersaison. « Malgré le fait qu'on ait eu quelques joueurs au repos, on a utilisé beaucoup de joueurs du groupe Révélation. Ça m'a permis de découvrir une douzaine de joueurs qui ont répondu présent », s'est-il félicité, avant de souligner l'intérêt d'une émulation venue de l'interne plutôt que du marché des transferts : « Souvent, on a l'impression qu'elle arrive de l'extérieur quand on recrute des joueurs. Là, c'est très bien parce que l'émulation est interne, elle arrive d'en bas ».

Ligue 2 : Un message clair pour l'ASSE

Entre l'ambition assumée de Montpellier et la solidité affichée par un Reims visiblement armé pour jouer les premiers rôles, la concurrence stéphanoise pour la remontée immédiate prend forme dès les derniers jours avant le coup d'envoi. À l'heure où Ian Cathro construit son groupe autour de recrues comme Jakob Breum, ces deux discours rappellent une évidence : personne, cette saison, ne fera de cadeau aux Verts sur la route de la Ligue 1.