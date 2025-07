La préparation estivale bat son plein en Ligue 2. Cette semaine, plusieurs clubs ont déjà retrouvé le chemin de la compétition amicale. Focus sur les premiers enseignements et sur le programme des matchs de vendredi et samedi.

Alors que le championnat de Ligue 2 reprendra ses droits dans quelques semaines, les clubs affûtent leur effectif à travers une série de matchs amicaux. Cette semaine, plusieurs formations du deuxième échelon français se sont illustrées, à commencer par Bastia, Nancy et Reims, auteurs de prestations convaincantes. D'autres, comme Villefranche ou Boulogne, ont connu plus de difficultés face à des adversaires bien en jambes.

Bastia s’en remet à Ariss, Nancy enchaîne, Reims poursuit sa montée en puissance

Ce mardi 15 juillet, le SC Bastia a dominé Furiani-Agliani (3-2) dans un derby corse relevé. Si le Sporting a encaissé deux buts, il a pu compter sur Zakaria Ariss, jeune latéral gauche de 21 ans, auteur d’un doublé décisif. Déjà considéré comme l’un des espoirs du club, Ariss a envoyé un message fort à ses dirigeants comme à ses prétendants.

Le lendemain, l’AS Nancy Lorraine, tout juste promu en Ligue 2, a confirmé ses ambitions en dominant Villefranche Beaujolais (3-1). Après avoir chuté de peu face à Clermont, les Caladois ont cédé face à une équipe nancéienne réaliste. Menés dès la 3e minute sur un coup franc dévié, les hommes de Fabien Pujo ont rapidement concédé un penalty, avant de voir Nancy tuer le suspense après l’heure de jeu. Bokangu, Touré et Suljic sont les buteurs du soir. Côté FCVB, Mroivili a sauvé l’honneur sur penalty.

De son côté, le Stade de Reims, relégué en Ligue 2, a aligné un second succès de rang en s’imposant 1-0 contre Boulogne-sur-Mer. Si le score est plus modeste qu’en ouverture (5-2 face à Zulte-Waregem), les hommes de Karel Geraerts ont confirmé leur solidité défensive. Le but est signé Joseph Okumu, sur un corner parfaitement frappé par Teddy Teuma, déjà très en vue durant cette préparation. Nicolas Pallois, nouvelle recrue expérimentée, a disputé la première mi-temps.

L’ASSE de retour ce vendredi face au Servette

Du côté de l’AS Saint-Étienne, tous les regards seront tournés vers le match de ce soir face au Servette de Genève (19h30 à Aix-les-Bains). Après deux succès encourageants contre Carouge (3-1) et Troyes (1-0), les Verts s’apprêtent à affronter un adversaire plus structuré et proche du retour à la compétition officielle. Ce sera l’occasion d’observer de potentielles premières minutes pour Chico Lamba, défenseur central fraîchement arrivé, et peut-être un retour de Lucas Stassin, en phase de reprise après son opération du mois de juin. Ce match pourrait aussi être celui de la confirmation pour Ben Old, auteur de deux buts en deux rencontres. Dernière information, et pas des moindres, la rencontre sera diffusée par le club.

Le programme à venir : week-end chargé pour la Ligue 2

Vendredi 18 juillet :

FC Annecy – FC Sion (SUI)

Stade Lavallois – US Concarneau (N1)

Montpellier HSC – Rodez AF

Pau FC – Real Sociedad (ESP)

AS Saint-Étienne – Servette Genève (SUI)

Samedi 19 juillet :