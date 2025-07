L’AS Saint-Étienne a levé le voile ce vendredi sur sa nouvelle tenue extérieure pour la saison 2025-2026. Après une attente savamment orchestrée, les supporters ont enfin pu découvrir cette tunique très attendue qu'ils porteront lors de la rencontre entre l'ASSE et le Servette de Genève disputée à Aix-les-bains (73) à 19h30 aujourd'hui.

Alors que les maillots domicile et gardien avaient fuité dès le midi de la présentation officielle via une mise en ligne éphémère sur la Boutique des Verts, le maillot extérieur, lui, restait encore un mystère. Un secret bien gardé par le club jusqu’à hier soir et une communication du club sur le compte X du club.

Pour la quatrième année consécutive, l’ASSE et son équipementier danois Hummel ont choisi de révéler leurs nouvelles tuniques dans un cadre festif. Après Geoffroy-Guichard en 2022 et le Tournoi des 7 Collines en 2023 et 2024, les Verts ont cette fois investi l’esplanade de la Cité du Design, en marge de la 13e Biennale internationale.

Une fête populaire à l’image du Peuple Vert

Pour le maillot domicile, petits et grands ont afflué dans une ambiance estivale, profitant des nombreuses animations proposées : stands créatifs, activités du Kids’ Club, et surtout la présence de trois joueurs professionnels venus à la rencontre des fans.

À 19h précises, le moment tant attendu est arrivé : les deux maillots – domicile et gardien – ont été officiellement présentés au public. Le maillot domicile qui avait déjà fuité sur la boutique du club est disponible à la vente.

L'ASSE lève les derniers doutes sur les maillots

Inspirée, selon les premières indiscrétions, par l’identité stéphanoise, cette nouvelle tenue se veut à la fois moderne et respectueuse de l’ADN du club. Sobre, élégante, et taillée pour incarner les ambitions des Verts à leur retour dans l’élite. Voici les maillots en photo qui seront portés pour la rencontre de ce soir par les joueurs de l'ASSE. Une tenue blanche dans les traditions du club.