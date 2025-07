Toujours absent de l’entraînement, Pierre Ekwah n’a pas encore officialisé son retour dans le Forez. Malgré tout, l’ASSE ne renonce pas à son milieu prometteur et garde espoir.

Annoncé comme l’un des piliers du projet stéphanois, Pierre Ekwah tarde pourtant à réapparaître sous les couleurs vertes. Et pourtant, l’ASSE a bel et bien levé son option d’achat en provenance de Sunderland. Un transfert de 6 millions d’euros pour sécuriser un joueur jugé essentiel, même après la chute en Ligue 2.

Une option d’achat levée… mais Ekwah toujours absent

Mais depuis la reprise, pas l’ombre du milieu de terrain à L’Etrat. Ni lors du premier stage au Chambon-sur-Lignon, ni au second actuellement en cours à Aix-les-Bains. À trois semaines de la reprise du championnat contre Laval, cette absence prolongée soulève de nombreuses questions… sans qu’aucune communication officielle du club ne soit venue clarifier la situation.

Un joueur sollicité, mais un dialogue toujours ouvert

Pourquoi Pierre Ekwah tarde-t-il à réintégrer le groupe ? L’ancien joueur de Chelsea et Sunderland aurait peu d’appétence à évoluer en Ligue 2. Courtisé durant le mercato par des clubs comme Stuttgart, le Betis Séville, l'Espagnol Barcelone ou encore Braga, le joueur de 22 ans a vu sa cote grimper malgré la relégation de l’ASSE. Une revente n’est pas impossible sur le papier, mais à ce jour, aucune offre concrète n’est parvenue sur le bureau des dirigeants foréziens.

Dans ce contexte, et contrairement à certaines rumeurs de tensions, les relations entre Ekwah et l’ASSE ne sont pas rompues. Selon France Bleu, le club stéphanois continue de faire preuve de patience, conscient de la valeur sportive du joueur. Le message est clair : Ekwah est toujours attendu et le staff d’Eirik Horneland compte sur lui pour la saison 2025-2026 !

L'ASSE joue la carte de l’apaisement

La gestion de ce dossier peut rappeller en partie celui de Niels Nkounkou en 2023, lorsque l’ASSE avait levé une option d’achat contre la volonté du joueur, avant de le revendre à l’Eintracht Francfort. Cette fois-ci, la situation est tout autre. Le joueur comme l'ASSE souhaite éviter d'alimenter les tensions. En interne, la ligne est celle de l’apaisement et de la compréhension.

Laisser du temps, c’est aussi espérer un retour en douceur, sans que le club ne perde la main sur un joueur qui représente une potentielle plus-value sportive et financière. À trois semaines du coup d’envoi face à Laval, le temps presse. Mais pour l’instant, l’ASSE ne ferme aucune porte. Et continue de miser sur Pierre Ekwah.

