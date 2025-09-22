L’ASSE tient sa nouvelle fierté. À seulement 18 ans, Luan Gadegbeku vient d’être élu pépite du mois d’août en Ligue 2, un trophée qui récompense les jeunes talents les plus prometteurs du championnat. Un sacre symbolique pour le club du Forez, mais aussi un signal fort envoyé par un joueur qui incarne l’avenir.

En trois apparitions sous le maillot stéphanois, Gadegbeku a impressionné par sa maturité et son volume de jeu. Titulaire dès la première journée à Laval, il a confirmé lors de ses entrées en jeu contre Rodez et Grenoble. Sa première à Geoffroy-Guichard restera gravée dans sa mémoire, tout comme dans celle des supporters, séduits par son aisance technique et son intelligence dans l’entrejeu.

Cette distinction vient couronner le travail d’un jeune homme formé au RC Fleury avant de rejoindre l’ASSE en 2022. Connu pour son humilité et sa capacité à assimiler rapidement, il incarne parfaitement l’esprit de la formation stéphanoise.

Une victoire qui a du sens

Pour l’emporter, Gadegbeku a devancé deux autres candidats au titre : Mahussi Aristide Zossou (Dunkerque) et Ange Martial Tia (Reims). Les votes des supporters ont tranché en faveur du Stéphanois, preuve de l’engouement que suscite déjà le jeune milieu auprès du public. Preuve aussi que le Peuple Vert possède toujours une forte capacité de mobilisation !

Pour Gadegbeku, il s’agit d’un premier jalon dans une saison où il espère s’installer durablement dans la rotation.

Une nouvelle génération en marche

À l’ASSE, cette récompense démontre une nouvelle fois la richesse du centre de formation. Après Lucas Gourna, Aimen Moueffek ou encore Mathis Amougou, Gadegbeku s’ajoute à la longue liste des milieux sortis de l’Étrat. « Humainement, il fait l’unanimité. Il est très intelligent dans le jeu et sait toujours prendre l’information avant de recevoir le ballon », rappelait son ancien éducateur, impressionné dès ses premières années.

L’avenir lui appartient

Avec ce titre de pépite du mois, Luan Gadegbeku a désormais une nouvelle étiquette à assumer. Le public attendra des confirmations, et le staff technique comptera sur lui pour continuer à grandir. Mais à 18 ans, l’essentiel est ailleurs : engranger de l’expérience, profiter de chaque minute et s’inscrire dans la durée au sein d’un effectif en quête de stabilité. En remportant cette distinction, le jeune milieu ne fait pas que marquer son mois d’août. En attendant, il devra soigner sa cheville. Il sera absent pour les 4 semaines à venir.