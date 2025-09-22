Mardi 23 septembre à 20h30, l’ASSE se déplacera sur la pelouse de l’Amiens SC pour un choc très attendu de Ligue 2. Les deux anciens milieux stéphanois du club picard, Thomas Monconduit et Victor Lobry, ont livré leur ressenti avant de retrouver les Verts.

Formé au Stade Rennais, mais passé par Saint-Étienne entre 2020 et 2021, Thomas Monconduit connaît bien la ferveur qui accompagne chaque déplacement des Verts. Interrogé par le Courrier Picard, il a souligné l’importance de ce rendez-vous et évoquer sa crainte concernant le remplissage du stade de la Licorne : "C'est toujours intéressant de recevoir un gros club comme Saint-Etienne, avec la ferveur qui entoure ce club. Je sais que le stade sera plein, j'espère qu'il ne sera pas uniquement vert car on sait comment ça se passe quand Saint-Etienne joue à l'extérieur."

Monconduit prévient : "Il faudra tout mettre contre l’ASSE"

Au-delà de l’ambiance, Monconduit attend un match de haut niveau face à une équipe qu’il considère comme favorite : "Amiens n'est clairement pas favori. Les Verts, cette année, contre toutes les équipes, ce sont eux les favoris. Pour espérer les faire douter, il faudra tout mettre : agressivité, courses, mais aussi savoir poser le jeu et leur poser des problèmes tactiques." L’ancien Stéphanois se réjouit également de retrouver d’anciens coéquipiers : "J'ai encore des potes à Sainté, j’ai hâte de les revoir."

Autre ex-stéphanois désormais en Picardie, Victor Lobry a également hâte de se mesurer à son ancien club. Le milieu offensif, qui a porté le maillot vert de 2022 à 2024, ne cache pas son excitation : "C’est toujours un plaisir de se mesurer à un gros club du foot français. Quand on y est passé, il y a un petit enjeu supplémentaire et ça rappelle de bons souvenirs."

Lobry impatient de retrouver les Verts

Lobry reste convaincu que son équipe a des arguments pour rivaliser : "On l’a vu contre Reims (2-2) ou au Red Star (victoire 3-1), quand on affronte des équipes qui ont l’habitude de faire le jeu, on arrive souvent à les contrer. A nous de répéter ça et de mettre l’engagement nécessaire d’un match de Ligue 2."

S’il reconnaît la difficulté du défi, le milieu insiste sur l’importance d’un collectif uni : "Nous, on a à cœur d’avoir un vrai projet d’équipe. Quelle que soit l’adversité, il faut le mettre en place. Mais forcément, contre un club comme l’ASSE, il y a un peu plus d’engouement et d’engagement. On devra répondre présent et jouer ce match à fond."

Un rendez-vous phare pour l'ASSE et Amiens

Ce match entre Amiens et l’ASSE s’annonce donc électrique. D’un côté, les Picards veulent créer l’exploit face à un candidat déclaré à la montée en Ligue 1. De l’autre, les Verts, soutenus comme toujours par un parcage fourni, n’auront pas le droit à l’erreur. L’affiche de mardi soir à la Licorne s’annonce comme le temps fort de cette 7ème journée de Ligue 2, avec des retrouvailles qui ne feront pas oublier l'enjeu de la rencontre.