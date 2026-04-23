Troyes en tête, l'ASSE deuxième, Le Mans troisième. Voilà ce que dit le classement général de Ligue 2 à l'issue de la 31e journée. Mais derrière ces apparences, les classements de forme, domicile et extérieur racontent une histoire bien différente. Et certaines équipes méritent largement plus d'attention que leur position actuelle ne le suggère.

Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2 : Le Mans cartonne, l'ASSE en retrait

Le classement des 5 dernières journées est une véritable révélation. Le Mans domine ce mini-classement avec 13 points sur 15 possibles, soit 4 victoires et 1 nul. Les Sarthois sont dans une forme étincelante au pire moment pour leurs concurrents directs. Rodez suit avec 11 points, Troyes et Red Star à 10 points chacun.

L'ASSE, elle, pointe seulement à la 7e place de ce classement des 5 derniers matchs avec 8 points. Derrière Le Mans, Rodez, Troyes, Red Star, Pau et Montpellier. Un signe de fébrilité dans le sprint final pour des Verts qui auraient besoin de toute leur puissance dans ces dernières journées décisives.

Bastia, malgré sa victoire face à l'ASSE, reste dans le bas du classement de forme avec seulement 5 points sur les 5 derniers matchs. Les Verts essouflés au pire des moments ?

Sur les 10 derniers matchs de Ligue 2 : Rodez surprend

En élargissant la fenêtre aux 10 dernières journées, le tableau se précise. Rodez prend la tête avec 24 points, confirmant une dynamique positive sur la durée. L'ASSE remonte à la deuxième place avec 23 points, ce qui relativise le léger coup de mou des 5 derniers matchs. Troyes suit avec 20 points.

Ce classement sur 10 matchs est particulièrement parlant : il montre que l'ASSE reste globalement solide sur la période récente, même si Le Mans accélère dangereusement. Les Verts conservent leur statut de deuxième force du championnat sur ce laps de temps, mais la marge se réduit.

À noter la mauvaise forme de Dunkerque sur cette période, dernier avec seulement 6 points en 10 matchs, et celle de Grenoble qui ne prend que 7 points. Des équipes en difficulté qui pourraient offrir des points précieux aux équipes de tête en fin de saison.

Classement domicile : Troyes et l'ASSE dominent, Le Mans surprend

Le classement à domicile confirme la hiérarchie de tête. Troyes est imbattable chez lui avec 40 points en 16 matchs à domicile : 13 victoires, 1 nul, 2 défaites. L'ASSE suit avec 32 points en 15 matchs à domicile (10 victoires, 2 nuls, 3 défaites). Le Mans complète le podium à domicile avec 32 points également.

Ce classement est crucial pour la fin de saison. L'ASSE reçoit Troyes samedi, un match entre les deux meilleures équipes à domicile du championnat. Une bataille de forteresses qui promet d'être âpre.

Bastia, en revanche, est avant-dernier à domicile avec seulement 14 points. Ce qui rend la victoire 2-0 contre l'ASSE encore plus savoureuse pour les Corses, et encore plus douloureuse pour les Verts.

Classement extérieur : Red Star et Le Mans dominent, l'ASSE dans le ventre mou

C'est là que les surprises sont les plus grandes. À l'extérieur, Red Star est la meilleure équipe de Ligue 2 avec 27 points en 16 déplacements : 8 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Le Mans suit avec 25 points, confirmant sa solidité partout en France.

L'ASSE pointe seulement à la 3e place du classement extérieur avec 25 points également, mais avec un match de moins. Troyes, lui, n'est que 8e à l'extérieur avec 21 points. Un paradoxe pour le leader : quasi imbattable à domicile, bien moins souverain en déplacement.

Cette donnée est fondamentale pour lire la fin de saison. Si l'ASSE doit aller chercher des points en déplacement, son bilan extérieur est rassurant. Si Troyes doit confirmer son titre ailleurs que chez lui, la tâche sera plus ardue.

Au global, ces quatre classements dessinent un championnat plus serré qu'il n'y paraît. Le Mans monte en puissance au pire moment. L'ASSE montre quelques signes de fatigue. Et Troyes reste le leader, mais avec des failles à l'extérieur que ses adversaires vont tenter d'exploiter.

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