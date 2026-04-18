Zuriko Davitashvili assume pleinement son rôle dans la course à la montée de l’ASSE. Meilleur buteur du club cette saison, l’ailier géorgien s’inscrit dans une dynamique collective solide et incarne l’efficacité retrouvée des Verts.

À l’heure du sprint final, Zuriko Davitashvili ne cherche pas à en faire trop. Interrogé par Le Progrès, l’ailier stéphanois reste fidèle à son style direct : "C’est une bonne saison pour moi et l’équipe, on est deuxième à un point de Troyes." Une lecture révélatrice d’un groupe concentré sur l’essentiel. À 25 ans, le Géorgien réalise l’exercice le plus abouti de sa carrière. Avec 13 buts et 4 passes décisives, il s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs de Ligue 2. Cette efficacité s’inscrit dans une tendance plus large : aux côtés de Lucas Stassin, également à plus de dix réalisations, il permet à l’ASSE de retrouver un duo offensif performant, ce qui n'avait plus été le cas dans l’histoire récente du club.

Une progression constante et mesurable

Au-delà des chiffres, la régularité de Davitashvili interpelle. Hormis deux passages marqués par des blessures, il n’a jamais enchaîné plus de deux matchs sans être décisif. Son influence dépasse désormais la simple finition. Philippe Montanier souligne un profil complet : "C’est déjà un très bon attaquant avec un jeu varié." L’entraîneur insiste sur sa capacité à peser dans les moments clés, comme face à Dunkerque, où son but a fait basculer la rencontre. Neuvième joueur du championnat en nombre de tirs cadrés et de passes réussies dans les 30 derniers mètres, le Géorgien s’impose comme un élément central du dispositif offensif. Lui-même met en avant son travail quotidien : "Naturellement, j’ai des qualités de finition et je travaille dessus à chaque fin d’entraînement." Une progression technique accompagnée d’une évolution mentale qui lui permet aujourd’hui de faire les bons choix dans les zones décisives.

Une approche tactique qui change tout pour Davitashvili

L’arrivée de Philippe Montanier a également modifié son environnement. Davitashvili évoque un jeu plus structuré, moins énergivore que sous Eirik Horneland : "Je ne dirais pas que je cours moins, mais de manière plus efficace." Cette organisation lui offre davantage de repères, notamment dans son couloir gauche où son association avec Ben Old gagne en fluidité. "Je sais où mon milieu se situe, c’est plus fluide", explique-t-il. Une complémentarité qui se renforce semaine après semaine et qui facilite les projections offensives. Montanier confirme cette évolution : "Il est toujours dans le tempo, irréprochable dans l’investissement." Dans ce contexte, Davitashvili ne cache pas ses ambitions : "Chaque saison, je m’améliore sur des petits détails." À l’approche du déplacement à Bastia, puis du choc face à Troyes, son influence pourrait encore peser lourd. L’ASSE joue sa montée, et son ailier gauche semble désormais prêt à assumer ce rôle central jusqu’au bout.