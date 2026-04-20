À trois journées de la fin, la course à la montée directe en Ligue 1 entre Troyes, l’ASSE et Le Mans FC se joue désormais sur des détails. L’analyse des trois dernières journées permet de dégager des tendances nettes dans la dynamique des prétendants. Tour d'horizon du parcours à venir des trois prétendants à la montée...

Troyes avance pour le moment avec maîtrise mais sans dominer outrageusement ses adversaires. Sur les quatre derniers matchs, le leader s’est imposé contre Boulogne-sur-Mer (1-0), a corrigé Dunkerque (5-1), mais a également concédé un nul à Montpellier (2-2) et une défaite contre Rodez (1-2). Neuf buts ont été inscrits sur cette période, mais l’équipe a aussi affiché une certaine exposition défensive. Le contenu est resté globalement cohérent, avec une capacité à accélérer dans les temps forts. Toutefois, le match à Montpellier a révélé une limite : Troyes n’a pas toujours su verrouiller ses avantages. Ce défaut peut apparaître comme une faille dans le sprint final. Malgré cela, la production offensive et la régularité globale maintiennent Troyes dans une position favorable.

Saint-Étienne cale dans un moment clé

Pour l’AS Saint-Étienne, la lecture de la forme du moment est moins aisée. Les Verts ont dominé Annecy (4-0), se sont imposés face à Dunkerque (2-1), puis ont chuté nettement à Bastia (0-2). Six points ont été pris sur neuf, mais une rupture nette est apparue dans la continuité. La victoire contre Annecy a montré une capacité à faire sauter un bloc bas, avec de la variété offensive. Le succès face à Dunkerque a confirmé cette capacité à gagner sans maîtriser totalement.

En revanche, la défaite à Bastia pose question. Saint-Étienne a encaissé très tôt et n’a jamais réussi à reprendre le contrôle du match au tableau d’affichage. L’équipe a conservé le ballon mais est restée stérile face à un bloc organisé. Cette incapacité à inverser un scénario défavorable à l’extérieur fragilise sa candidature pour les deux premières places. La dynamique stéphanoise est restée correcte sur le plan comptable, mais elle a manqué de constance dans le contenu. À l'approche du sprint final, cela pourrait être un énorme défaut...

Le Mans impose un rythme dingue à l'ASSE

Le Mans présente la dynamique la plus lisible des trois équipes. Les Manceaux se sont imposés contre Clermont (1-0), ont largement battu Pau (4-0) et ont concédé un nul à Boulogne-sur-Mer (0-0). Sept points ont été pris sur neuf, sans encaisser de but. Cette solidité défensive constitue un marqueur fort. Le Mans contrôle ses matchs avec discipline. Contre Clermont, l’équipe a fait la différence dans un match fermé. Face à Pau, elle a exploité parfaitement ses temps forts. Le nul à Boulogne a certes illustré une difficulté à marquer, mais elle a également mis en relief une capacité à ne pas s’exposer inutilement.

Le Mans, équipe surprise de cette saison de Ligue 2, a limité les erreurs et est resté constant au niveau des résultats. Cette stabilité lui a permis de rester au contact direct de Saint-Étienne lui a offert une réelle crédibilité dans la lutte pour la montée.

La 32e journée propose un premier tournant avec un affrontement direct entre Saint-Étienne et Troyes. Ce match va conditionner toute la fin de saison. Pour Troyes, un résultat positif à Geoffroy-Guichard permettrait de sécuriser sa position et de conserver une marge avant deux rencontres plus abordables. Pour Saint-Étienne, l’enjeu est encore plus fort. Une victoire relancerait totalement la lutte pour la première place et installerait une dynamique. En parallèle, Le Mans se déplace à Grenoble. C’est un match typiquement fermé, face à une équipe capable de ralentir le rythme. Durant cette journée, Troyes jouera le titre alors que Saint-Étienne jouera sa place sur le strapontin qui mènera le club directement vers la Ligue 1 !

ASSE : le piège de Rodez lors de la 33e journée de Ligue 2

Lors de la 33e journée, Troyes reçoit Laval, une équipe qui joue son maintien et qui va fermer le jeu. C’est typiquement le match piège : si Troyes ne marque pas rapidement, la rencontre peut devenir compliquée à gérer.

Dans le même temps, l’AS Saint-Étienne se déplace à Rodez. C’est sans doute le match le plus dangereux du sprint final pour des Verts peu à l'aise à l'extérieur. Rodez impose du rythme, du duel, et exploite très bien les erreurs adverses. Les Verts devront répondre dans l’impact, sinon le scénario peut vite leur échapper.

Le Mans, de son côté, reçoit Reims. L’opposition est plus ouverte, face à une équipe qui voudra accrocher les barrages mais qui laisse des espaces. C’est une occasion claire de prendre des points, surtout si Saint-Étienne lâche du terrain à Rodez.

Une dernière journée sous forme de verdict