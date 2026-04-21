Ligue 2 : Battu 2-0 à Bastia dimanche soir, l’AS Saint-Étienne a vécu une soirée difficile en Corse. Les buts de Zaouai dès la 1re minute et d’Eickmayer à la 71e ont sanctionné une copie collective bien trop faible pour des Verts qui lorgnent toujours la montée. Dans ce tableau sombre, une lumière : Julien Le Cardinal intègre l’équipe type de la journée selon Sofascore, avec une note de 7.8.

Bastia – ASSE (2-0) : un naufrage qui fait mal au classement

Le scénario ne pouvait pas plus mal tourner. Zaouai ouvre le score dès la première minute, et le ton est donné. Saint-Étienne ne parvient jamais à renverser la vapeur, subissant un deuxième but à la 71e par Eickmayer. Résultat : une défaite 2-0 sèche et sans réponse, face à un Bastia pourtant englué en zone de relégation à la 17e place avec seulement 24 points.

Au classement, les dégâts sont limités mais réels. L’ASSE reste 2e avec 57 points, à quatre longueurs de Troyes (61 pts) qui conserve la tête. Le Mans, avec le même total de points, talonne les Verts à la différence de buts. La course à la montée reste serrée, et ce genre de faux pas face à une équipe en difficulté ne pardonne pas.

Le Cardinal, seul rescapé dans l’équipe type Sofascore

Dans ce contexte, la présence de Julien Le Cardinal dans l’équipe type de la 31e journée de Ligue 2 prend un relief particulier. Noté 7.8 par Sofascore, le défenseur stéphanois est le seul Vert à s’extirper de la débâcle collective avec les honneurs.

Les chiffres de son match sont éloquents. 13 duels aériens disputés pour 9 remportés, soit un taux de réussite de près de 70%. 8 duels au sol pour 6 gagnés. 7 récupérations. 5 dégagements. 4 tacles dont 3 réussis. 10 aides défensives au total. Un monument défensif dans la tempête.

Sa carte de passes confirme un joueur omniprésent sur tout le terrain, avec 66 passes précises sur 88 tentées (75%), dont 35 sur 51 dans la moitié adverse (69%). Ce volume de jeu pour un défenseur central dans un match perdu 2-0 illustre à quel point Le Cardinal a bataillé pour maintenir de l’ordre dans un collectif dépassé.

Ligue 2 : Une équipe type dominée par les joueurs d’Annecy

L’équipe type de cette journée 31 est d’ailleurs largement dominée par les joueurs d’Annecy, avec Billemaz (9.4) et Sahi (9.0) aux deux premières places des notes individuelles. Un contraste saisissant avec la prestation stéphanoise, et la preuve que Le Cardinal a su se démarquer malgré le contexte défavorable.

Samedi prochain, l’ASSE reçoit le leader troyen à Geoffroy-Guichard.

Un choc au sommet pour lequel les Verts devront hausser leur niveau de manière significative. Le Cardinal, lui, a déjà montré qu’il serait prêt.

Source : Sofascore

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