Sans match au programme, la trêve internationale offre un moment de respiration en Ligue 2. Mais derrière ce calme apparent, plusieurs clubs doivent composer avec des effectifs amputés. Tour d’horizon des équipes les plus touchées.
Ligue 2 : Une trêve bienvenue
À ce stade de la saison, la coupure arrive au bon moment. Après plusieurs semaines intenses, les organismes sont sollicités et les staffs peuvent enfin lever le pied. Sans rencontre à préparer dans l’immédiat, cette trêve permet de souffler, de soigner les pépins physiques et de retravailler certains automatismes. Une pause précieuse, dans un sprint final qui s’annonce décisif.
ASSE, Reims et Laval, les effectifs les plus dispersés
Tous les clubs ne profitent pas de cette parenthèse de la même manière. Avec quatre joueurs appelés, Reims est l’équipe la plus impactée. Samuel Kotto, Adama Bojang, Soumaïla Sylla et Keito Nakamura manqueront à l’entraînement, réduisant les options pour le staff.
Saint-Étienne, est également bien concerné. Avec Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, Abdoulaye Kanté et Ben Old appelés, l’ASSE fait partie des clubs touchés.
Laval suit de près avec trois internationaux, tout comme Guingamp. Dans une période où les réglages sont essentiels, ces groupes partiellement amputés devront s’adapter.
Une opportunité de souffler… ou de se relancer en Ligue 2
Pour ceux qui restent, cette trêve est une respiration. Moins de pression, plus de récupération, et la possibilité de travailler en profondeur. Un luxe à ce moment de la saison.
Pour les internationaux, le constat est différent mais pas forcément négatif. Changer d’environnement, retrouver une sélection, évoluer dans un autre contexte peut aussi permettre de se ressourcer mentalement. Une parenthèse utile, parfois bénéfique, avant de replonger dans le quotidien du club. Ce que n'a pas manqué de souligne Philippe Montanier jeudi dernier en conférence de presse.
Un retour à gérer, enjeu clé de la fin de saison de Ligue 2
La vraie difficulté viendra au retour. Réintégrer les internationaux, retrouver les automatismes, gérer la fatigue liée aux déplacements : autant de paramètres à maîtriser.
Mais avec plusieurs jours de préparation avant la reprise de la compétition, les staffs disposent du temps nécessaire pour rééquilibrer leurs groupes.
Ligue 2 : Une trêve sans enjeu immédiat…
Sans match à disputer, l’impact immédiat reste limité. Mais en Ligue 2, cette trêve pourrait peser indirectement. Certains clubs reviendront avec plus de fraîcheur, d’autres avec des repères à reconstruire.
Les 32 joueurs de Ligue 2 appelés en sélection
ASSE
Lucas Stassin
Zuriko Davitashvili
Irvin Cardona
Ben Old
Reims
Samuel Kotto
Adama Bojang
Soumaïla Sylla
Keito Nakamura
Amiens
Rayan Lutin
Teddy Averlant
Jérôme Roussillon
Guingamp
Sohaib Naïr
Louis Mafouta
Akim Abdallah
Bastia
Florian Bohnert
Jocelyn Janneh
Johnny Placide
Laval
Mamadou Samassa
Mamadou Camara
Cyril Mandouki
Dunkerque
Lohann Doucet
Opa Sanganté
Grenoble
Yadaly Diaby
Mamadou Diop
Boulogne
Blondy Nna Noukeu
Zoran Moco
Rodez
Jordan Mendes
Taïryk Arconte
Montpellier
Simon Ngapandouetnbu
Nathanaël Mbuku
Clermont
Saïdou Sow
Annecy
Julien Kadio
Nancy
Martin Experience
Troyes
Ismaël Boura