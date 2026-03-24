Sans match au programme, la trêve internationale offre un moment de respiration en Ligue 2. Mais derrière ce calme apparent, plusieurs clubs doivent composer avec des effectifs amputés. Tour d’horizon des équipes les plus touchées.

Ligue 2 : Une trêve bienvenue

À ce stade de la saison, la coupure arrive au bon moment. Après plusieurs semaines intenses, les organismes sont sollicités et les staffs peuvent enfin lever le pied. Sans rencontre à préparer dans l’immédiat, cette trêve permet de souffler, de soigner les pépins physiques et de retravailler certains automatismes. Une pause précieuse, dans un sprint final qui s’annonce décisif.

ASSE, Reims et Laval, les effectifs les plus dispersés

Tous les clubs ne profitent pas de cette parenthèse de la même manière. Avec quatre joueurs appelés, Reims est l’équipe la plus impactée. Samuel Kotto, Adama Bojang, Soumaïla Sylla et Keito Nakamura manqueront à l’entraînement, réduisant les options pour le staff.

Saint-Étienne, est également bien concerné. Avec Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, Abdoulaye Kanté et Ben Old appelés, l’ASSE fait partie des clubs touchés.

Laval suit de près avec trois internationaux, tout comme Guingamp. Dans une période où les réglages sont essentiels, ces groupes partiellement amputés devront s’adapter.

Une opportunité de souffler… ou de se relancer en Ligue 2

Pour ceux qui restent, cette trêve est une respiration. Moins de pression, plus de récupération, et la possibilité de travailler en profondeur. Un luxe à ce moment de la saison.

Pour les internationaux, le constat est différent mais pas forcément négatif. Changer d’environnement, retrouver une sélection, évoluer dans un autre contexte peut aussi permettre de se ressourcer mentalement. Une parenthèse utile, parfois bénéfique, avant de replonger dans le quotidien du club. Ce que n'a pas manqué de souligne Philippe Montanier jeudi dernier en conférence de presse.

Un retour à gérer, enjeu clé de la fin de saison de Ligue 2

La vraie difficulté viendra au retour. Réintégrer les internationaux, retrouver les automatismes, gérer la fatigue liée aux déplacements : autant de paramètres à maîtriser.

Mais avec plusieurs jours de préparation avant la reprise de la compétition, les staffs disposent du temps nécessaire pour rééquilibrer leurs groupes.

Ligue 2 : Une trêve sans enjeu immédiat…

Sans match à disputer, l’impact immédiat reste limité. Mais en Ligue 2, cette trêve pourrait peser indirectement. Certains clubs reviendront avec plus de fraîcheur, d’autres avec des repères à reconstruire.

Les 32 joueurs de Ligue 2 appelés en sélection

ASSE

Lucas Stassin

Zuriko Davitashvili

Irvin Cardona

Ben Old

Reims

Samuel Kotto

Adama Bojang

Soumaïla Sylla

Keito Nakamura

Amiens

Rayan Lutin

Teddy Averlant

Jérôme Roussillon

Guingamp

Sohaib Naïr

Louis Mafouta

Akim Abdallah

Bastia

Florian Bohnert

Jocelyn Janneh

Johnny Placide

Laval

Mamadou Samassa

Mamadou Camara

Cyril Mandouki

Dunkerque

Lohann Doucet

Opa Sanganté

Grenoble

Yadaly Diaby

Mamadou Diop

Boulogne

Blondy Nna Noukeu

Zoran Moco

Rodez

Jordan Mendes

Taïryk Arconte

Montpellier

Simon Ngapandouetnbu

Nathanaël Mbuku

Clermont

Saïdou Sow

Annecy

Julien Kadio

Nancy

Martin Experience

Troyes

Ismaël Boura

Source : ActuL2