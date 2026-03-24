L'ASSE forme chaque année plusieurs joueurs amenés à évoluer au niveau professionnel. Si certains s'imposent directement en sortie de centre de formation, comme Kévin Pedro cette saison, d'autres ont des parcours moins linéaires. Lucas Calodat fait partie de ces joueurs qui ont su patienter avant d'être récompensés.

En novembre 2021, Lucas Calodat effectuait sa première apparition sous le maillot de l'ASSE à Geoffroy-Guichard. Le latéral gauche avait eu la chance d'entrer en jeu face au Paris Saint-Germain. Il avait cependant disparu des radars par la suite.

Partir de l'ASSE pour tenter de rebondir

Au micro de Poteaux Carrés, Lucas Calodat avait commenté son premier match avec les professionnels : "C’était contre le PSG de Neymar, Messi et Mbappé. J’ai remplacé Mahdi Camara à quelques minutes de la fin de la rencontre. J’avais joué piston droit. On n’avait pas démérité mais on s’est incliné 3-1. On menait 1-0 grâce à un but de Denis Bouanga mais Kolo s’est fait expulser juste avant la mi-temps et Marquinhos a égalisé dans la foulée. Contre une équipe d’un tel niveau, c’est compliqué de jouer toute une mi-temps en infériorité numérique."

De retour avec la réserve de Razik Nedder après cette parenthèse enchantée, Lucas Calodat n'a donc jamais pu s'imposer chez les Verts. Ni Puel, ni Batlles, ni Dall'Oglio ne lui ont redonné une chance. C'est pourquoi le latéral a quitté le Forez en juin 2023, en fin de contrat.

Il s'est ensuite engagé avec la réserve de Troyes où il a passé six mois, avant de rejoindre le GOAL FC (National 1). Mais son tour de France ne s'est pas arrêté là puisque le natif de Paris a ensuite signé avec Le Mans FC, avant d'être prêté en janvier dernier à Villefranche. Après avoir enfin lancé sa carrière au niveau seniors durant ce prêt, Lucas Calodat revenait plein d'ambition chez les Manceaux cet été.

Au Mans FC, l'explosion

Pourtant pas forcément bien positionné dans la hiérarchie, l'ancien stéphanois a su s'imposer. En tant que piston gauche, un poste qui correspond à son profil, Lucas Calodat s'épanouit sous les ordres de Patrick Videira. 25 matchs, 2 buts, 4 passes décisives et des performances consistantes : il s'impose comme une référence du championnat dans son registre. Comme en témoigne le graphique ci-dessous, le piston manceau excelle offensivement, même au-delà des buts et des passes décisives (centres réussis, passes vers la surface, courses progressives, dribbles réussis).

Le tout dans une équipe du Mans qui joue la montée et compte bien déjouer les plans de l'ASSE et de l'ESTAC. Avec un Lucas Calodat titulaire hier soir, les Sang et Or ont arraché un précieux succès dans les derniers instants de la rencontre face à Amiens (3-4). L'avenir du Mans (Ligue 1 ou Ligue 2) n'est pas le seul à être incertain. Au vu de ses bonnes performances, Lucas Calodat est d'ailleurs courtisé. Des clubs de première division au Portugal et aux Pays-Bas sont intéressés, selon des informations de Foot Mercato datant de décembre dernier. À noter que le joueur de couloir de 24 ans arrive en fin de contrat en juin.