La 10ᵉ journée de Ligue 2 débute ce vendredi soir après deux semaines de trêve internationale. En attendant le match de l’ASSE face au Mans ce samedi soir, cinq rencontres étaient au programme à 20h. Le leader troyen et le Pau FC, 3ᵉ, étaient notamment sur le pont. Résumé des matchs qui se sont joués ce soir.

Avant de retrouver son stade pour la première fois de la saison après la fin des travaux au Parc des Sports, le FC Annecy était en déplacement à Clermont ce vendredi soir. Les annéciens enchaîneront alors une seconde partie face à un club de la région Auvergne-Rhône-Alpes la semaine prochaine. Pour son retour devant son public, Annecy recevra l’ASSE. Avant cela, les hauts savoyards voulaient gagner à Clermont, qui n’avait plus connu le succès depuis le 19 septembre dernier.

Vainqueurs 3-2 dans le Forez, il y a deux semaines, Guingamp se déplace cette fois-ci dans le Nord, du côté de Boulogne-Sur-Mer. Les nordistes viennent de s’imposer à Amiens avant la trêve et auraient souhaité confirmer ce succès à domicile face à la pire défense du championnat.

Reims souhaitait se remettre la tête à l’endroit après une défaite à domicile face à Grenoble avant la trêve. En déplacement à Rodez, 8ᵉ, qui a obtenu de bons résultats depuis sa débâcle 4-0 à Geoffroy Guichard lors de la 2ᵉ journée, Reims se devait de se relancer pour espérer conserver sa 5ᵉ place et ne pas trop s’éloigner du trio de tête.

L’ASSE toujours sous pression en Ligue 2 ?

Avant la trêve, seule la différence de buts permettait de départager Troyes, l’ASSE et Pau au classement. Troyes, leader avec un but concédé en moins que les foréziens se déplaçait en Corse. Si un match face à Bastia s’avère toujours périlleux, l’ESTAC était grandement favori à domicile face à une équipe qui n’a toujours pas gagné cette saison (quatre nuls et cinq défaites).

Troisième avec autant de points que Saint-Etienne (20), mais une différence de buts mois conséquente que les stéphanois et les troyens, Pau se rendait à Grenoble ce vendredi soir. Les coéquipiers d’Anthony Briançon et Noah Raveyre avaient l’ambition d’enchaîner un 5ᵉ succès de rang en Ligue 2. Face à eux, le GF38 aurait souhaité confirmer son succès à Reims et pouvoir définitivement lancer sa saison en s’éloignant de la zone rouge.

Résultats des rencontres

Rodez 2-2 Reims (Buteurs : Joly, Balde pour Rodez - Nakamura, Tia pour Reims)

Clermont 0-1 Annecy (Buteur : Rowe)

Troyes 1-0 Bastia (Buteur : Bentayeb)

Boulogne 2-2 Guingamp (Buteurs : Fatou, Fatar pour Boulogne - Ourega, Mafouta pour Guingamp)

Grenoble 1-1 Pau (Buteurs : Coulibaly pour GF38 - C. Fall pour Pau)