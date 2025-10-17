Prêté cette saison au Sporting Club Aubagne Air Bel en National 1, Enzo Mayilla réalise des débuts intéressants. L'attaquant stéphanois progresse à l'échelon inférieur avec l'idée de s'imposer dans son club formateur à moyen terme. Il affrontait d'ailleurs le FC Sochaux-Montbéliard, ce vendredi soir à 19h30.

Après avoir prolongé son contrat d'une saison soit jusqu'en juin 2028, Enzo Mayilla avait rejoint Aubagne en juillet dernier, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Après une préparation estivale en partie gâchée par un pépin physique, le buteur de 19 ans monte depuis en puissance. Systématiquement aligné d'entrée depuis la 4ème journée de championnat, Enzo Mayilla dispose d'un temps de jeu conséquent. Ce qui lui permet de véritablement s'exprimer sur le terrain. Buteur contre Quevilly-Rouen puis face à Dijon et passeur décisif contre Fleury, il est aussi précieux dans le jeu, de par ses pressings intenses et son rôle dos au but.

Enzo Mayilla défait face au FCSM

L'attaquant prêté cette saison s'habitue donc progressivement au niveau National 1, le tout dans un contexte qui lui correspond. À l'occasion de la 10ème journée de championnat qui se déroulait aujourd'hui, son équipe se déplaçait à Sochaux dans un match de haut de tableau (6ème contre 7ème). Enzo Mayilla était évidemment titulaire au coup d'envoi. Après une entame délicate qui a vu Sochaux inscrire deux buts en l'espace de vingt minutes, les débats se sont relativement équilibrés. Pas suffisant toutefois pour voir les visiteurs revenir au tableau d'affichage. Aubagne s'incline finalement (2-0) et pointe désormais à la 8ème place au classement. De son côté, Enzo Mayilla a disputé l'intégralité de la rencontre et continue de profiter pleinement de son prêt.

Le SCAAB retrouvera les terrains dès mardi soir avec la réception de Valenciennes, avant de se rendre à Châteauroux vendredi. Avec l'ambition de retrouver le chemin de la victoire.