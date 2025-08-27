Le match FC Annecy – ASSE du 24 octobre est maintenu au Parc des Sports, malgré un retard de chantier. En revanche, Laval en fera les frais avec une délocalisation probable.

Les supporters de l’AS Saint-Étienne peuvent souffler : le déplacement des Verts à Annecy, prévu le 24 octobre, se déroulera bien au Parc des Sports. Le chantier de modernisation du stade haut-savoyard avance dans les temps, du moins en partie. Si la nouvelle pelouse hybride est en passe d’être homologuée par la LFP, un contretemps dans la livraison des mâts d’éclairage oblige le FC Annecy à repousser l’inauguration complète de son enceinte. Conséquence directe : le match contre Laval, prévu le 3 octobre, ne pourra pas s’y tenir.

Une pelouse hybride prête pour accueillir l’ASSE

Entamés le 19 mai, les travaux du Parc des Sports d’Annecy avaient pour but de doter le club d’une infrastructure aux normes de la Ligue 2. Les fibres synthétiques ont été intégrées dans la sous-couche sablonneuse et les semis de gazon réalisés dès la mi-août. La pluie de fin d’été favorise désormais la pousse. Selon le calendrier fixé, l’homologation par la LFP devrait intervenir fin septembre. Bonne nouvelle donc pour le FC Annecy, qui pourra accueillir l’ASSE sur une pelouse flambant neuve.

Un éclairage qui pose problème

Là où le bât blesse, c’est du côté des projecteurs. Les quatre mâts d’acier inclinés à 21 degrés, chacun équipé de 32 LED, n’ont pas encore vu le jour. En cause, un retard d’approvisionnement lié à un fournisseur chinois, incapable d’honorer une commande jugée trop faible en tonnage. Résultat : la Ville et l’entreprise en charge ont dû se tourner vers un plan B en Pologne. La livraison des structures est prévue mi-septembre, mais leur installation prendra deux semaines supplémentaires. Le match du 3 octobre contre Laval ne pourra donc pas se jouer en nocturne, à moins d’une dérogation exceptionnelle de la LFP pour une rencontre en plein après-midi.

Pas d’impact pour l’ASSE, mais un manque à gagner pour Annecy

Si l’ASSE et ses supporters n’ont pas à s’inquiéter pour le déplacement d’octobre, ce contretemps reste lourd de conséquences pour le FC Annecy. Déjà contraint de délocaliser son match face à Dunkerque à Dijon (442 spectateurs seulement contre plus de 6 000 en moyenne à domicile), le club haut-savoyard doit composer avec un manque à gagner financier. « C’est un vrai Tetris », a résumé Catherine Allard, adjointe au maire chargée des sports, rappelant la complexité d’un chantier mobilisant une dizaine d’entreprises en plein été.

Quoi qu’il en soit, le duel contre les Verts se tiendra bien dans l’enceinte rénovée. Une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui pourra évoluer devant une affluence fournie et sur une pelouse aux standards de la Ligue 2.

Source : Le Dauphiné Libéré