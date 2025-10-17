Ce vendredi à 21h, les Vertes affrontent Le Havre avec la nécessité absolue de prendre des points. Après un début de saison catastrophique, l’urgence est totale. Face à la sixième équipe du championnat, l'ASSE doit impérativement s'imposer pour espérer enfin lancer sa saison d'Arkema Première Ligue.

Avec quatre défaites en autant de journées et une élimination en Coupe LFFP, les joueuses de l'ASSE sont dans une situation critique. Zéro point au classement d'Arkema Première Ligue, un seul but marqué pour dix encaissés. La dynamique est catastrophique. Après la nouvelle désillusion à Thonon (3-2), le coach Sébastien Joseph n’a pas mâché ses mots : "On est incapables de faire une production à la hauteur de ce que l’on a pu faire lors de la prépa’." A froid, le coach des Verts a ajouté en conférence de presse d'avant match : "Après ce début de saison compliqué, avec notamment la désillusion face à Marseille, on a un mois d'octobre et de novembre très important, on se doit de commencer à prendre des points. On va au Havre avec beaucoup de détermination pour enfin lancer notre saison."

Face à cette crise de résultats, la rencontre de ce vendredi 17 octobre face au Havre fait déjà figure de tournant. Une nouvelle défaite, et c’est la confiance du groupe, déjà fragile, qui pourrait définitivement s’effondrer. Les joueuses de Sébastien Joseph connaissent donc le défi qui les attende.

L'ASSE face à une équipe en confiance

Après quatre rencontres d'Arkema Première Ligue Le Havre réalise un début de saison très correct. Les Normandes pointent à la 6e place avec 7 points (2 victoires, 1 nul, 1 défaite). Leur dernier revers face à Fleury (1-0) ne remet pas en cause une dynamique positive, marquée par des succès contre Montpellier (3-2) et Marseille (2-1).

À domicile, les Havraises voudront continuer sur leur lancée et enfoncer une équipe stéphanoise en grande difficulté. L’ASSE devra afficher un tout autre visage si elle veut éviter de sombrer un peu plus.

Résumé de la rencontre

Le XI aligné par Sébastien Joseph pour #HACASSE 💚 Coup d’envoi dans une heure ! 💪 pic.twitter.com/BSIOQ6KZiV — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) October 17, 2025

Le coup d'envoi est donné et Alice Pinguet se montre déjà décisive sur une très belle sortie. Petit à petit, l'ASSE parvient à se procurer des occasions, mais sans trouver le chemin des filets, à l'image d'une frappe de Chloé Tapia captée par la gardienne adverse. À la mi-temps, le score est de 0-0 entre les deux équipes. Un premier acte ou aucune équipe n'a réellement pris le dessus.

Dès le début de la seconde mi-temps, Marion Romanelli est expulsé. La latérale de l'ASSE, déjà avertie au cours du premier acte, écope d'un second carton jaune. Sébastien Joseph réagit rapidement en faisant rentrer Amandine Pierre-Louis. C'est Laura Hermann qui cède sa place. L'AS Saint-Etienne recule petit à petit, un nouveau changement est opéré avec l'entrée d'Alexandria Lamontagne qui fait son retour. Sur certaines phases, les Vertes montrent qu'elles ont du caractère, mais ne parviennent pas encore à faire la différence. La gardienne de l'ASSE, Alice Pinguet se montre décisive et rassurante à plusieurs reprises en sortant de très belles parades.

La rencontre se termine sur ce score de 0-0. À dix les Vertes ont su résister et obtiennent leur premier point de la saison. Au-delà du résultat, ma prestation est encourageante après un début de saison catastrophique. Prochain rendez-vous d'Arkema Première Ligue le 01 novembre prochain face à Montpellier.