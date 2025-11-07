La 14ᵉ journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir. Six matchs étaient au programme avant le choc entre Troyes et l’ASSE en clôture de ce nouveau week-end de compétition.

Le SC Bastia voulait confirmer à Furiani face à une équipe rémoise ambitieuse mais en quête de constance. Dans une ambiance toujours électrique, les Corses souhaitaient enchaîner un second succès de suite tandis que Reims voulait se relancer après une défaite à domicile face à Dunkerque.

Bastia 1-3 Reims (Roncaglia - Tia, Ibrahim, Teuma)

Battus en Corse, Clermont cherche à relancer une dynamique devant son public. Les Auvergnats recevaient Amiens, qui a perdu à domicile face à Grenoble lors de la dernière journée. Un match qui a vu Victor Lobry quitter les siens sur civière à cause d'une rupture des ligaments croisés.

Clermont 2-1 Amiens (K. Bamba x2 - Kaiboue)

Un derby dans cette 14ème journée de Ligue 2

Derby du Nord entre Dunkerque et Boulogne ! Les Maritimes voulaient confirmer leur bonne période, tandis que les Boulonnais espéraient créer la surprise loin de leurs bases. L’USLD s’est récemment offert des larges succès face à Pau et au Red Star avant de battre Reims. Plus tôt dans la saison, les Dunkerquois s’étaient offerts l’ESTAC et restent la seule équipe à les avoir battus cette saison.

Dunkerque 1-1 Boulogne (Robinet - Bultel)

Grenoble reçoit Rodez avec l’objectif d’enchaîner à domicile. Les Isérois ont du mal à s’imposer au Stade des Alpes. Face à une équipe ruthénoise positionnée en milieu de tableau, le GF38 comptait s’imposer afin de s’y installer également.

Grenoble 2-1 Rodez (Benet, Elphege - Jolibois)

Nancy souhaitait enchaîner un second succès devant son public, retrouvé au début du mois d’octobre face à Laval. Les mayennais voient Bastia, dernier, se rapprocher. Avec 9 points, les tangos n’ont gagné qu’une seule de leurs 13 rencontres cette saison.

Nancy 0-2 Laval (Maggioti, Camara)

Descendu de Ligue 1, Montpellier voulait se rapprocher du top 3 et mettre la pression sur l’ASSE face à Annecy. Les Héraultais avaient l’opportunité de s’installer provisoirement sur la 3ème marche du podium et d’ainsi de doubler les Verts avant leur déplacement à Troyes.

Montpellier 1-0 Annecy (Savanier)