En plus de Beres Owusu, prêté avec option d'achat au Grazer AK (Autriche), Enzo Mayilla évolue également hors du Forez cette saison. Lui est prêté sans option d'achat par l'ASSE du côté du Sporting Club Aubagne Air-Bel, en National 1. Son équipe affrontait ce soir un club bien connu de l'ASSE : Le Puy Foot 43.

Durant le mois de juillet dernier, l'ASSE avait communiqué sur la situation de l'attaquant de son équipe réserve : "Stéphanois depuis 2021 et professionnel depuis l’hiver 2024, Enzo Mayilla (19 ans) évoluera cette saison avec l'Aubagne FC, pensionnaire de National. Avant de rejoindre les Bouches-du-Rhône et le sixième du dernier championnat de N1, le jeune attaquant issu de la Génération Verte a prolongé son bail avec les Verts jusqu'en 2028. Le club souhaite à Enzo Mayilla ainsi qu'à l'Aubagne FC une excellente saison !"

Sans Mayilla, Aubagne étrillé par Le Puy Foot

Depuis quelques semaines, Mayilla aborde de la meilleure des manières une étape censée lui permettre de passer un cap dans sa jeune carrière. La mission est en effet pour le moment réussie puisque le jeune attaquant s'est imposé comme un titulaire indiscutable depuis la fin du mois d'août. Déjà auteur de deux buts et d'une passe décisive, Mayilla est surtout de plus en plus précieux dans le jeu de son équipe. Pressings, appels en profondeur, conservation dos au but : le natif d'Ivry-sur-Seine est en train de mettre tout le monde d'accord.

Malheureusement, l'attaquant stéphanois n'était pas dans le groupe d'Aubagne Air-Bel ce vendredi soir pour affronter Le Puy Foot. La raison de cette absence n'a pas encore été communiquée par son club mais tout laisse penser qu'il s'agirait d'un pépin physique. Sans son buteur titulaire, Aubagne a en tout cas beaucoup souffert en concédant une lourde défaite (1-4). Le SCAAB pointe désormais à la 7ème place au classement, avec 17 points au compteur.