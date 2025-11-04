Troyes est parvenu à ramener un point de Pau. Mal embarqué après l'expulsion de Bentayeb, l'ESTAC est parvenu à égaliser à l'heure de jeu. Le prochain adversaire des Verts se présentera sans le meilleur buteur de L2 qui sera suspendu. Le carton rouge ne passe pas chez Stéphane Dumont.

Adrien Monfray, ESTAC : "On a joué contre une valeureuse équipe de Pau, qui nous a posé des problèmes. C'est une très belle équipe. On le savait en venant ici que ça allait être compliqué, mais je pense qu'on a mis les ingrédients. On a eu des faits de match qui ont fait que ça a été plus dur aujourd'hui. On s'est accrochés et je pense que c'est un point qui pourra compter.

On a un groupe très soudé et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On l'a prouvé, on sait qu'à 10 contre 11 dès la 17ᵉ minute. On savait qu'il fallait qu'on se retrousse un peu les manches et qu'on tire tous dans le même sens. Revenir au score à 10 contre 11, ce n'est pas anodin et il va falloir qu'on travaille parce que mentalement, c'est plutôt bien."

Des troyens sereins pour Dumont

Stéphane Dumont, entraîneur de l'ESTAC : "On considère ce match-là comme une victoire puisqu'être mené 1-0 à 10 contre 11, être capable de faire le match qu'on fait… Par séquence, on a de vraies situations franches. On a été embêté sur les coups de pieds arrêtés. Malgré tout, je nous ai trouvé plutôt sereins."

Un bon point pour Troyes ?

Stéphane Dumont, entraîneur de l'ESTAC : "Bien sûr que sur un plan comptable, on aurait aimé prendre les trois points et on avait la sensation, pendant 20 minutes avant l'expulsion, car on était bien parti pour ça quand même. Mais on ne s'est pas affolé, on n'a pas paniqué, à l'image de ce qu'on fait depuis le début de saison, et on s'accroche.

On a livré un vrai match, à un de moins, mais avec des intentions toujours de vouloir construire les choses et de ne pas s'affoler. C'est une grosse débauche d'énergie, un match plein de la part des gars. On continue d'avancer malgré les péripéties."

Dumont ne décolère pas

Stéphane Dumont, entraîneur de l'ESTAC : "Le rouge de Bentayeb ? Je l'ai revu alors. Je pense être quand même un garçon assez raisonnable. Pour moi, le gardien sort sur protocole commotion donc il y a du sang. Forcément ça engendre des choses. Mon joueur est en avance, il joue le ballon, il tacle et touche le ballon en premier. Les deux se tamponnent. Je ne pense pas que parce qu'il y a commotion, ça doit engendrer une faute ou un carton. À la rigueur, les deux arrivent en retard. C'est mon joueur qui touche en premier, le gardien fait l'arrêt, il se tamponne. Je suis vraiment désolé pour lui parce qu'on ne s'est jamais agréable de voir sortir des joueurs. Mais aujourd'hui, à mon sens, ce n'est pas logique. Je ne suis peut-être pas très objectif."

L'ESTAC sans Bentayeb face à l'ASSE

Stéphane Dumont, entraîneur de l'ESTAC : "Aujourd'hui, si on veut marquer en taclant, je ne vois pas d'autre solution que ça. C'est difficile pour Bentayeb. C'est difficile pour l'équipe. À 11 contre 11, je ne connais pas l'issue du match. Mais en tout cas, sur les 20 premières minutes, on avait la sensation quand même qu'il allait se passer des bonnes choses. Malgré tout, il y a des matchs qui arrivent très vite. C'est quand même le meilleur buteur du championnat, le meilleur buteur de l'équipe. Cet événement-là engendre pas mal de choses. Malgré tout, on est là".

Source : ESTAC