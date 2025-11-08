Vainqueurs 6-0 de Pau en milieu de semaine dernière, les Verts n’ont pas su confirmer face au Red Star. Après cette nouvelle défaite, l’ASSE se rend à Troyes ce samedi soir et espère réduire l’écart en s’imposant chez le leader de Ligue 2. Voici le XI que devrait choisir Eirik Horneland pour cette rencontre.

La tâche s’annonce délicate pour les stéphanois dans l’Aube. Avec aucun point de perdu à domicile cette saison, Troyes a fait de son antre une vraie forteresse. Les joueurs de l’ESTAC, leaders depuis fin septembre, ont l’occasion de prendre 8 points d’avance sur l’ASSE en cas de victoire.

L’ASSE privée de 3 défenseurs

À l’approche du déplacement à Troyes, l’AS Saint-Étienne se trouve dos au mur. Battus par le Red Star lors de la précédente journée, les Verts n’ont plus de marge s’ils veulent rester dans la course aux premières places. Une réaction immédiate est attendue pour effacer la contre-performance en Seine-Saint-Denis et relancer une dynamique positive. Un succès dans l’Aube permettrait aux hommes d’Eirik Horneland de recoller à deux points de leur adversaire du soir et de retrouver un peu de sérénité après une semaine agitée, entre doutes collectifs et confiance ébranlée.

Côté effectif, une bonne nouvelle vient du retour d’Augustine Boakye. L’ailier ghanéen, ménagé face au Red Star, a retrouvé les séances collectives et a réintégré le groupe. À l’inverse, Igor Miladinovic devra encore patienter : le milieu serbe purgera le dernier match de sa suspension consécutive à son expulsion à Annecy.

En défense, les incertitudes persistent. Déjà privé de Chico Lamba, toujours en phase de reprise après une opération aux adducteurs, le coach stéphanois va également devoir composer sans Maxime Bernauer et Joao Ferreira, tous deux annoncés très incertains, jeudi. Un casse-tête défensif qui complique la préparation d’un match crucial pour la relance des Verts.

Une première en défense

S’il a repoussé un pénalty et évité le but du 3-0, Gautier Larsonneur n’a pas pu éviter la défaite face au Red Star, le week-end dernier. Le portier stéphanois sera comme d’habitude le capitaine de l’ASSE ce samedi soir dans l’Aube.

En défense, Eirik Horneland est contraint à des changements dans son XI de départ. Joao Ferreira s’est blessé au genou et est contraint de manquer ce déplacement. Dennis Appiah devrait donc être choisi pour occuper le couloir droit de la défense. Sur le côté gauche, Ebenezer Annan devrait à nouveau être reconduit.

Dans l’axe, la blessure de Maxime Bernauer devrait permettre à Kévin Pédro de connaître sa première titularisation en Ligue 2. Le jeune défenseur formé à l’ASSE devrait former une paire avec un autre produit du centre de formation, Mickaël Nadé. Le joueur de 19 ans avait déjà fait quelques pas avec l’équipe première, lors de la 1ʳᵉ journée de Ligue 1 à Monaco, le 17 août 2024 notamment ou encore face à Marseille, en Coupe de France où il avait débuté en tant qu’arrière droit.

Le milieu inchangé

Comme depuis quelques semaines, Mahmoud Jaber devrait être titularisé comme pointe basse du milieu de l’ASSE. Eirik Horneland avait lancé l’israélien à ce poste en début de saison avant d’intervertir avec Florian Tardieu. Finalement, l’ancien d’Haïfa occupe à nouveau ce rôle.

Florian Tardieu devrait également enchaîner au milieu. Face à son ancien club, le milieu de l’ASSE devrait être titularisé pour la 14ᵉ fois en autant de journées possibles cette saison. Aux côtés de l’ex-troyen, Aïmen Moueffek devrait de nouveau être titularisé.

Stassin toujours hors du XI de l’ASSE

Remuant, mais en manque de réussite face au Red Star, Irvin Cardona devrait à nouveau être aligné sur l’aile droite de l’attaque stéphanoise. Malgré le retour d’Augustine Boakye dans le groupe, Eirik Horneland devrait privilégier le numéro 7 de l’ASSE au ghanéen. De l’autre côté, Zuriko Davitashvili devrait à nouveau être titularisé. Mis sur le banc face à Pau, le géorgien a retrouvé une place dans le XI à Bauer la semaine passée et a réduit l’écart sur un coup franc malicieux, mais insuffisant pour permettre aux siens de revenir au score.

En pointe, Lucas Stassin devrait à nouveau aller s’assoir sur le banc au profit de Joshua Duffus. L’attaquant jamaïcain n’a pas réussi à se mettre en évidence face au Red Star. Après sa grosse performance face à Pau, le joueur arrivé libre de Brighton a marqué des points suffisants pour espérer être à nouveau aligné ce soir à Troyes.