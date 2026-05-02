L’AS Saint-Etienne (ASSE) était au Stade Paul Lignon de Rodez pour un match crucial ce samedi soir. Défaits pour la seconde fois consécutive, les Verts ont perdu leur seconde place le week-end dernier. La victoire était impérative pour espérer la reprendre lors de cette avant-dernière journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre.

Après deux défaites consécutives, l’ASSE à laissé la seconde place au Mans. Face à des Ruthénois qui restaient sur dix-huit matchs sans perdre, la tâche s’annonçait délicate. Les Stéphanois étaient pourtant dans l’obligation de gagner ce soir pour espérer garder une chance de monter directement en Ligue 1.

Début raté

L’AS Saint-Étienne a vécu une soirée frustrante sur la pelouse du RAF. Pourtant, les hommes de Philippe Montanier ont rapidement pris le contrôle du ballon. Mais comme souvent cette saison, la domination stérile a laissé place à des contres tranchants. Dès la 17e minute, Baldé a puni les Verts. Bien lancé après une récupération haute, l’attaquant a éliminé Old avant d’ajuster Larsonneur d’un tir précis avec l’aide du poteau.

Les Stéphanois ont tenté de réagir. Boakye s’est illustré à la 21e minute avec une frappe puissante, mais Braat a parfaitement repoussé. Malgré une possession largement en leur faveur, les Verts ont manqué de justesse dans les derniers mètres. Juste avant la pause, Baldé a même frôlé le doublé, trouvant la transversale. Rodez, fidèle à son style direct, a logiquement viré en tête à la mi-temps.

ASSE : Baldé fait plier les Verts

Au retour des vestiaires, l’ASSE a accentué sa pression. Duffus a fait trembler Geoffroy-Guichard d’une frappe puissante qui a frôlé la barre. Mais contre le cours du jeu, Rodez a encore frappé. À la 54e minute, Baldé s’est offert un doublé en profitant d’un ballon mal repoussé après un centre venu de la droite.

Les Verts ont alors tenté de revenir avec plus d’intensité. Larsonneur a évité le pire à la 75e minute en repoussant une nouvelle tentative ruthénoise. Finalement, Cardona a relancé l’espoir à la 89e minute en coupant un coup franc de Boakye. Dans la foulée, Appiah a eu l’égalisation au bout du pied, mais Braat s’est encore interposé.

L’ASSE pourra nourrir des regrets. Dominateurs mais inefficaces, les Verts laissent filer des points précieux dans la course au haut de tableau.