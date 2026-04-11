Ce samedi après-midi, deux nouvelles rencontres de la 30ème journée de Ligue 2 se jouaient. Le Red Star espérait se relancer face à Bastia pour conserver sa deuxième place, tandis que les Manceaux souhaitaient enchaîner à Boulogne. Résumé et résultats.

Tenus en échec sur leur pelouse face à Laval, le Red Star avait l’occasion de se relancer face à Bastia à Bauer. Les Franciliens enchaînaient un second match de suite à domicile face à un club positionné dans la zone rouge. La victoire était obligatoire pour conserver la quatrième place de Ligue 2 et garder de la distance sur leurs poursuivants.

L’ASSE doublée en Ligue 2 ?

Avant sa rencontre face à Dunkerque, ce soir, l’ASSE pouvait provisoirement perdre sa seconde place en Ligue 2. Revenu à un point des Verts lundi soir, Le Mans se rendait à Boulogne pour enchaîner et mettre la pression sur les Stéphanois. Les Manceaux réalisent une saison folle avec seulement une défaite depuis la cinquième journée.

Une victoire du Mans mettrait l'ASSE dans une position délicate avant de défier Dunkerque. Pour rappel, seuls les deux premiers du championnat accéderont directement à la Ligue 1 en fin de saison. À cinq journées de la fin, les Verts n'ont plus le droit à l'erreur pour atteindre leur objectif.

Avalanche de buts à Bauer !

Le Red Star s’est imposé au terme d’un match spectaculaire face à Bastia (4-3), après une rencontre renversante. Menés rapidement après l’ouverture du score de Guevara, les Audoniens ont réagi par Damien Durand pour revenir à hauteur. Mais Bastia a repris l’avantage grâce à Tomi, avant de profiter d’un but contre son camp pour mener 3-1 à la pause.

Au retour des vestiaires, le Red Star a montré un tout autre visage. Plus entreprenants, les Franciliens ont rapidement réduit l’écart grâce à un doublé de Durand, très actif dans cette rencontre. Portés par leur dynamique, ils ont poussé pour revenir et ont fini par égaliser dans un match devenu totalement ouvert.

La fin de rencontre a basculé dans les dernières minutes. Entré en jeu, Hacène Benali a trouvé le chemin des filets à la 86e minute sur un centre de Pape Meïssa Ba, offrant l’avantage au Red Star pour la première fois du match.

Malgré une ultime pression bastiaise dans le temps additionnel, le score n’a plus évolué. Le Red Star s’offre une victoire précieuse au terme d’un match à scénario assez incroyable.

Le Mans laisse (enfin) des plumes

Le match entre Boulogne et Le Mans s’est conclu sur un score nul, au terme d’une rencontre fermée et longtemps pauvre en occasions. Malgré l’enjeu important pour les Manceaux dans la course à la montée, les deux équipes ont eu du mal à se montrer dangereuses, notamment en première période.

Boulogne s’est procuré la première situation franche par El Farissi, bien stoppé par Kocik. De leur côté, les Manceaux ont peiné à trouver des solutions face à un bloc bien organisé. La meilleure opportunité est intervenue peu avant la pause avec un incroyable triple sauvetage des Boulonnais, entre poteau, contre et intervention sur la ligne.

Au retour des vestiaires, Le Mans a tenté d’accélérer, en cherchant davantage la profondeur. Les occasions se sont multipliées des deux côtés. Rabillard et Bretelle ont mis la pression sur la défense locale, tandis que Boulogne a répondu en contre, notamment avec Fatar et Zohoré.

La fin de match s’est emballée avec plusieurs situations franches. Calodat a trouvé la barre pour Le Mans, tandis que Cossier a sauvé les siens sur sa ligne. Malgré ces opportunités, aucune équipe n’a réussi à faire la différence.

Un résultat qui laisse des regrets aux deux formations, dans un match globalement équilibré.