L’ASSE va défier Dunkerque, ce samedi soir au Stade Geoffroy-Guichard, lors de la 30ᵉ journée de Ligue 2. La dernière réception des Maritimes dans le Chaudron avait été une rencontre qui s’était débloquée en fin de second acte. Retour sur la dernière venue de l’USLD dans le Forez.

Quatre jours après avoir signé son troisième succès de suite à l'extérieur, l’ASSE retrouve enfin le Chaudron pour y défier Dunkerque en cette fin d’après-midi du mercredi 4 octobre 2023.

Les hommes de Laurent Batlles sont privés de leurs deux kops pour cette partie suite aux incidents survenus dans le parcage à Rodez, en début de saison. C’est donc dans un Geoffroy-Guichard comptant moins de dix mille spectateurs que les Verts reçoivent l’USLD.

Dunkerque tient bon

En confiance après ses trois victoires consécutives, l’ASSE veut démarrer fort. Léo Pétrot se procure une première opportunité après moins de dix minutes de jeu. La frappe lointaine du natif de Monistrol est boxée par le portier dunkerquois.

Quelques minutes plus tard, Benjamin Bouchouari s’infiltre et voit sa frappe être freinée. Le ballon retombe sur Gaëtan Charbonnier qui ne cadre pas sa volée. Mathieu Cafaro s’essaye à son tour de loin mais un défenseur adverse détourne sa tentative. Le cuir retombe juste à côté des buts de l’USLD, qui peut respirer.

Peu après le quart d’heure de jeu, ce sont les visiteurs qui vont avoir les meilleures opportunités. Gautier Larsonneur doit réaliser une première grosse intervention sur une tentative après un bon centre en retrait de Ghrieb. L’ASSE obtiendra une dernière opportunité avec une frappe déviée de Pétrot qui force Balijon à s'employer avant la pause.

L’ASSE s’impose en fin de partie grâce aux phases arrêtées

En seconde période, les deux équipes auront quelques opportunités. À l'heure de jeu, Mathieu Cafaro trouve la main ferme de Balijon, qui permet aux siens de tenir le point du nul pour l’heure.

Malheureusement, le portier de l’USLD va se montrer coupable d’une faute sur Mahmoud Bentayg à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Ibrahim Sissoko convertit le penalty d’une frappe plein axe sous la barre et permet à l’ASSE de mener.

Moins de cinq minutes plus tard, les Verts obtiennent un bon coup franc que Mathieu Cafaro envoie dans la lucarne dunkerquoise. Les hommes de Laurent Batlles auront donc réussi à forcer la décision en fin de partie grâce à deux coups de pieds arrêtés.