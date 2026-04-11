Sprint final lancé, l'ASSE doit rapidement se remettre en selle après le léger coup d'arrêt à Nancy (1-1). Face à Dunkerque ce samedi (J30 de Ligue 2), les joueurs de Philippe Montanier pourraient compter sur un arbitrage favorable.

Face à Nancy le week-end dernier, les Stéphanois ont un temps cru tomber pour la première fois depuis le 31 janvier. Mais d'un coup de casque, Lucas Stassin a permis aux siens de rester invaincus sous l'ère Montanier (but 97e, 1-1).

Au classement, ce nul laisse pourtant un goût amer. Devant, l'ESTAC a également été tenue en échec, offrant une occasion en or de recoller en tête… finalement manquée. Derrière, Le Mans continue de mettre la pression après son large succès 4-0 face à Pau.

La prochaine rencontre face à Dunkerque s’annonce déjà décisive. Elle pourrait marquer un véritable tournant dans la course à la montée en Ligue 1.

Gaillouste au sifflet : un bilan favorable à l'ASSE en Ligue 2

Les Stéphanois pourront compter sur la nomination de Pierre Gaillouste ce samedi. Désigné pour diriger la rencontre, l’arbitre de 36 ans réussit plutôt bien à l’ASSE, avec 60 % de victoires sous sa direction.

D'ailleurs, Pierre Gaillouste a déjà croisé la route des Verts cette saison. C'était face à Amiens en septembre dernier, avec une victoire acquise sur le fil grâce à Lucas Stassin (78e, 0-1).

Surtout, les Stéphanois n'ont encore jamais perdu sous ses ordres en Ligue 2. En 2024, ils s’étaient notamment largement imposés face à Bastia, avec quatre buts d’écart. La dernière fois qu’il officiait dans le Chaudron, l’ASSE s’était également imposée dans un match spectaculaire face à Clermont (3-2), à l’époque en Ligue 1.

Le bilan de Gaillouste cette saison :

14 matchs arbitrés

60 cartons jaunes distribués (4,3/90')

3 cartons rouges distribués (0,2/90')

3 pénaltys accordés

Les arbitres de la J30 de Ligue 2

Stade Lavallois MFC – Stade de Reims (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Eddy ROSIER

Arbitres assistants : Loris LEPORATI et Gaëtan KORBAS

EA Guingamp – Grenoble Foot 38 (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Azzedine SOUIFI

Arbitres assistants : Grégoire VALLETEAU et Yassine NACIRDINE

FC Annecy – Montpellier Hérault SC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Antoine VALNET

Arbitres assistants : Quentin GUIDOU et Élodie COPPOLA

Amiens SC – Pau FC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Alexandre PERREAU NIEL

Arbitres assistants : Matthieu BONNETIN et Romain GALIBERT

Clermont Foot 63 – AS Nancy-Lorraine (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Florent BATTA

Arbitres assistants : Christopher SPADAFORA et Jean-Paul NEVES GOUVEIA

Red Star FC – SC Bastia (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Jérémy STINAT

Arbitres assistants : Christophe MOUYSSET et Bastien COURBET

US Boulogne CO – Le Mans FC (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Tifenn LEPRODHOMME

Arbitres assistants : Florent MARMION et Nicolas RODRIGUES

AS Saint-Étienne – USL Dunkerque (samedi, 20h00)

Arbitre principal : Pierre GAILLOUSTE

Arbitres assistants : Laurent CONIGLIO et Camille SORIANO

Rodez Aveyron Football – ESTAC Troyes (lundi, 20h45)

Arbitre principal : Guillaume PARADIS

Arbitres assistants : Sébastien LEMAIRE et Nicolas DURAND