La 13ᵉ journée de Ligue 2 se terminait ce lundi soir par une affiche du haut de tableau. Après 2 dernières sorties marquées par 2 revers, 9 buts encaissés et 0 marqués, Pau recevait Troyes qui comptait bien poursuivre sa bonne dynamique avant d’accueillir l’ASSE. Résumé de cette rencontre entre les Palois et l’ESTAC.

Défaits 3-0 à domicile par Dunkerque le week-end passé, Pau voulait se reprendre du côté du Chaudron, mardi dernier.

Dès les premières minutes, les coéquipiers de Noah Raveyre ont pris l’eau. L’ASSE était dans un état d’esprit conquérant après une lourde défaite 4-0 à Annecy. Ils n’ont laissé aucune chance aux Palois. Sans pitié, les Verts ont infligé un score digne d’un set de Rafaël Nadal à Roland-Garros (6-0). Face à Troyes, le Pau FC espérait bien renouer avec le succès en Ligue 2 et confirmer son statut d’outsider pour la course à la montée.

Troyes compte poursuivre sa belle dynamique en Ligue 2

Invaincus depuis fin août et une défaite 2-0 à Dunkerque lors de la 4ᵉ journée, les hommes de Stéphane Dumont avaient bien l’intention de poursuivre leur série d’invincibilité dans le Béarn. Troyes est leader de Ligue 2 depuis fin septembre.

L’ESTAC s’affirme comme un candidat sérieux à une montée en Ligue 1 et souhaitait s’offrir un succès précieux du côté du Nouste Camp en clôture de cette 13ème journée de Ligue 2.

Résumé

Dans un match intense entre Pau et l’ESTAC, la rencontre a basculé dès la première période. Le gardien paloise Raveyre a été violemment percuté par Bentayeb dans la surface, un choc qui a nécessité l’intervention du staff médical. Jugé très en retard sur son intervention, le Troyen a été logiquement expulsé, laissant son équipe à dix. Pau a ensuite profité de sa supériorité numérique pour ouvrir le score grâce à une superbe demi-volée de Rayane Messi, consécutive à un corner mal repoussé. Malgré quelques contres dangereux, l’ESTAC peine à réagir face à une formation paloise entreprenante et dominatrice, 1-0 à la pause.

Finalement, la seconde période reprend avec l'égalisation du leader troyen par l'intermédiaire de Diop. En infériorité, les bleus ont su trouvé les ressources pour revenir dans ce match.

Cette seconde mi-temps est plutôt équilibré. Les deux équipes du top 5 de la Ligue 2, tentent de faire les différences. Cependant aucune ne semble craquer physiquement, malgré plusieurs situations des deux côtés. En fin de match Pau tente d'emballer la rencontre. A souligner notamment, deux superbes parades de Konaté le gardien de Troyes durant les arrêts de jeu.

Après plus de 8 minutes de temps additionnel, le match se conclut sur un nul 1-1. Pau reste donc derrière l'ASSE au classement et Troyes à 5 points des Verts avant le choc de samedi soir. Les Troyens devront composer sans leur avant-centre Tawfik Bentayeb exclu au cours de la première mi-temps.