Futur adversaire de l’ASSE lors de la prochaine journée de Ligue 2, Troyes est actuellement en train de clôturer la 13ème journée de championnat. Le leader vient de perdre son meilleur buteur. Expulsé, Bentayeb ne sera pas présent face aux Verts, samedi soir.

Le carton rouge de Tawfik Bentayeb bouleverse la fin de match de l’ESTAC, futur adversaire de l’ASSE. Le meilleur buteur de Ligue 2 laisse Troyes en infériorité numérique à Pau.

Bentayeb expulsé, coup dur pour Troyes avant Saint-Étienne

Leader de Ligue 2 et en pleine confiance, l’ESTAC a l’opportunité de creuser l’écart avec l’ASSE, sur la pelouse du Pau FC. Un fait de jeu pourrait chambouler les plans de l’ESTAC: Tawfik Bentayeb, le serial buteur troyen (déjà meilleur réalisateur du championnat), a été expulsé. Ce carton rouge direct en debut de match laisse Troyes à dix pour plus de 70 minutes et affaiblit sérieusement le leader avant la réception des Verts ce week-end au Stade de l’Aube.

Bentayeb, véritable atout offensif de l’équipe de Stéphane Dumon, manquera au minimum la prochaine rencontre. Une affiche de haut de tableau face à l’ASSE. Une absence qui pourrait peser lourd, tant l’attaquant algérien s’est imposé comme le moteur de l’attaque auboise cette saison.

Une opportunité à saisir pour l’ASSE

Du côté de Saint-Étienne, cette expulsion pourrait bien changer la donne. Les Verts, en quête de points et de constance, voient s’ouvrir une opportunité en or : affronter le leader sans son meilleur buteur. Bentayeb a marqué sur 8 des buts de Troyes cette saison. Une statistique qui résume son importance capitale dans le système aubois.

Pour Eirik Horneland et ses hommes, le message est clair : il faudra profiter de ce contexte pour frapper fort à domicile et relancer la dynamique. Les supporters stéphanois attendent un signal fort avant la trêve, et ce prochain match face à une équipe amoindrie pourrait bien offrir le déclic tant espéré.