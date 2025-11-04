Suite à la défaite de l'ASSE sur la pelouse du Red Star, Robert Malm et Clément Grézès se sont exprimés au micro de BeIN Sport. Les deux experts de la L2 sont revenus sur la mésaventure stéphanoise.

Robert Malm après la défaite de l'ASSE : "C'est une victoire méritée pour le Red Star. Ils sont allés la chercher. Une victoire qu'ils ont construite tout au long de la partie. Dès la première minute, ils ouvrent le score. Saint-Etienne a eu l'occasion de revenir, mais ils doublent la marque et font le break. Les hommes de Grégory Poirier le méritent vraiment."

L'ASSE pas à sa place

Clément Grézès après Red Star - ASSE : "On est dans un scénario différent de ce qu'on a pu voir à Annecy, lorsque l'ASSE s'était inclinée (4-0). Les annéciens avaient réalisé leur meilleur match de la saison. Le Red Star a été dans la continuité de ce qu'ils produisent depuis le début. Dans quatre matchs, c'est la moitié de saison ! Ils ont trois points d'avance sur l'ASSE qui était présentée comme l'ogre de ce championnat."

Les Verts regarderont la TV ce soir

Clément Grézès après Red Star - ASSE : "L'objectif pour les Verts, c'est le TOP 2 et la montée directe, il faut le rappeler. Alors c'est certain que ce serait très compliqué de laisser partir l'ESTAC avec 10 points d'avance (en cas de victoire ce soir et samedi des troyens). Ceci signifierait qu'il n'y aurait plus qu'une place à prendre. Mais oui, il y a un vrai tournant avec la semaine de l'ESTAC. Dans ce duel face au troyens, les stéphanois seront obligés de l'aborder avec une obligation de résultat. Là, il y aura presque une peur de voir un adversaire direct s'échapper au classement."

Techniquement pas au niveau !

Robert Malm après la défaite de l'ASSE : "Il peut y avoir un écart conséquent, mais pas définitif. Maintenant, l'ASSE sait ce qui reste à faire. Un problème d'agressivité seulement ? Techniquement, il y a eu du déchet ! Mais il y a trop d'erreurs individuelles qui viennent plomber Saint-Etienne. Vous mettez tout ça bout à bout et ça donne une ASSE à deux visages. Un Saint-Etienne capable de ne pas exister où ils auraient pu en prendre trois. Puis, une AS Saint-Etienne plus séduisante sur d'autres séquences."

Un manque d'efficacité pour l'ASSE

Clément Grézès après Red Star - ASSE : "Je pense qu'il y a un problème défensif qui est assez net. On voit des buts face à Annecy ou au Red Star qu'on ne devrait pas voir. Il y a encore un manque de coordination. Le manque d'agressivité est parfois un mot valise dans lequel on range tout. Ce n'est pas que ça pour l'ASSE. Il y a un problème d'efficacité, car il y a des situations. C'est ce problème global qui dépasse l'agressivité."

Source : Après-Match Ligue 2 BeIN