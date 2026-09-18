Avant la première trêve internationale de la saison, la 7ᵉ journée de Ligue 2 a démarré ce vendredi soir. Au programme, six rencontres étaient fixées à 20h. Résumé et résultats.

Deux équipes de la région de l’ASSE se retrouvaient ce vendredi soir. Après s’être imposé à Rodez, Grenoble voulait enchaîner en battant Clermont, toujours en quête d’une première victoire en Ligue 2 cette saison. Barragistes, les Auvergnats espéraient s’éloigner de la zone rouge avant la trêve.

Juste au-dessus du CF63, le Pau FC espérait renouer avec le succès. Les coéquipiers de Brice Maubleu accueillaient Dunkerque, qui a fait chuter l’ASSE samedi dernier. Avec aucune victoire à domicile, les Béarnais voulaient corriger cela face à des Nordistes qui ont l’ambition de revenir sur le top cinq.

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Laval voulait aussi prendre un bol d’air avant la trêve. Lanterne rouge avant le coup d’envoi, les Mayennais accueillaient un primu Sochalien qui réalise un début de saison correct. Tombeurs du FC Nantes le week-end dernier, les joueurs du FCSM espéraient enchaîner un second succès consécutif en Ligue 2.

En milieu de tableau, Rodez voulait se relancer après une défaite à domicile face à Grenoble. Le RAF jouait à nouveau devant son public face à des Nancéiens, qui restaient sur deux revers de rang.

Choc au sommet en Ligue 2, une aubaine pour l’ASSE ?

Cinquième avec dix points au compteur, le FC Annecy devait se relancer après une défaite à Guingamp. Au Parc des Sports, les rouge et blanc défiaient Dijon, qui a enfin décroché son premier succès après sa remontée en Ligue 2.

Les Hauts-Savoyards avaient l’occasion de revenir sur les deux équipes qui complétaient le podium derrière l’ASSE avant cette journée. Reims, deuxième, accueillait le MHSC, troisième. Un choc entre deux formations qui veulent rapidement retrouver l’élite. Auteurs d’un début de saison convaincant, les deux équipes avaient l’occasion de mettre la pression sur les Verts avant leur voyage à Metz, ce samedi.

Nul doute que les Ligériens avaient un regard sur cette affiche. Un match nul entre les deux formations offrirait la possibilité aux Stéphanois de prendre respectivement six et sept points d’avance sur leurs deux poursuivants en s’imposant à Saint-Symphorien.

Reims et Montpellier se neutralisent

Annecy - Dijon : (1-2)

C. Billemaz (41') côté Annecy ; J. Tavares (77', 82') côté Dijon.

Grenoble - Clermont : (1-1)

c.s.c (19') pour Grenoble ; A. Hunou (90') côté Clermont

Laval - Sochaux (1-1)

S. Sanna (83') côté Laval ; S. Baghdadi (79') côté Sochaux

Pau - Dunkerque : (2-0)

J. Benet (49' s.p), A. Mbaye (87') côté Pau ; V. Mayela (11' carton rouge) côté Dunkerque

Reims - Montpellier (1-1)

Y. Fofana (33'), A. Zohouri (71' carton rouge) côté Reims ; N. Mukiele (7') côté Montpellier

Rodez - Nancy (3-4)

c.s.c (7'), R. Lipinski (20'), E. Jean-Lambert (59') côté Rodez ; I. Housni (5'), P. Ba (47', 74'), N. Fernandez (51'), côté Nancy.

Classement provisoire de la Ligue 2 - J7