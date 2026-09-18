Libre depuis son départ du FC Rouen, Kenny Rocha Santos devrait rapidement retrouver un club. D'après le journaliste de L'Équipe Loïc Tanzi, l'ancien milieu de l'ASSE va s'engager avec le FC Versailles dans les prochains jours. À 26 ans, l'international cap-verdien sort d'une saison aboutie en National.

Kenny Rocha Santos s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Sans club depuis la fin de son aventure au FC Rouen, le milieu de terrain de 26 ans devrait rejoindre Versailles. Loïc Tanzi annonce ce jeudi que l'ancien Stéphanois doit s'engager avec le club francilien "dans les prochains jours". Le joueur était libre depuis la fin de son contrat avec Rouen, où il s'était imposé comme l'un des éléments importants la saison passée. Cette arrivée constituerait un renfort d'expérience pour Versailles, engagé cette saison dans la nouvelle Ligue 3 professionnelle. La formation francilienne, devenue célèbre grâce à la plateforme Netflix, recevra Quevilly-Rouen Métropole ce samedi 19 septembre à 14h45. Pour Rocha Santos, le choix est finalement différent de celui envisagé durant l'été. Plusieurs formations de Ligue 2 s'étaient renseignées sur sa situation, avec notamment un intérêt de Nancy.

Une saison à 10 buts avant de quitter Rouen

Kenny Rocha Santos sort d'un exercice particulièrement productif avec le FC Rouen. Le milieu cap-verdien a disputé 32 rencontres de National en 2025-2026, inscrit 10 buts et délivré cinq passes décisives. Une performance qui avait attiré plusieurs clubs de l'étage supérieur au début du mercato.

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Rouen avait longtemps espéré accéder à la Ligue 2. Le club normand avait terminé troisième du National avant de disputer les barrages face à Laval. Rocha Santos avait joué un rôle important dans cette fin de saison. Lors de la rencontre décisive contre Fleury, il avait notamment égalisé sur penalty avant que Rouen ne renverse le match et décroche sa place en barrage.

Son futur club connaît d'ailleurs bien ses qualités. En janvier dernier, Rocha Santos avait marqué sur penalty lors de la victoire de Rouen à Versailles, 3-1. Quelques mois plus tard, Versailles avait pris sa revanche à Robert-Diochon sur le même score. Les deux adversaires de la saison passée devraient donc désormais se retrouver sous le même maillot.

Kenny Rocha Santos, un pur produit de l'ASSE

Arrivé jeune dans le Forez, le milieu scouté par Gérard Fernandez avait rapidement été surclassé dans les catégories de jeunes. L'ASSE lui avait fait signer son premier contrat professionnel dès novembre 2016, alors qu'il n'avait que 16 ans.

Il avait ensuite découvert l'équipe première sous le maillot vert. Son premier match professionnel remonte à février 2017 en Coupe de France contre Auxerre, avant ses premières apparitions en Ligue 1. L'ASSE recensait alors Kenny Rocha Santos parmi les jeunes issus du centre ayant intégré l'équipe première aux côtés d'Arnaud Nordin, Habib Maïga, Anthony Maisonnial ou Mickaël Nadé.

Son meilleurs souvenir à Saint-Étienne reste toutefois la Coupe Gambardella 2019. Rocha Santos faisait partie de l'équipe dirigée par Razik Nedder qui avait battu Toulouse 2-0 au Stade de France. Il était titulaire au milieu de terrain aux côtés notamment de Wesley Fofana, Bilal Benkhedim, Charles Abi ou Stefan Bajic. Peuple-Vert avait récemment retracé le parcours de l'ancien capitaine des jeunes de l'ASSE, revenu au premier plan grâce à sa saison rouennaise.

Après son départ de Saint-Étienne en 2019, Rocha Santos a poursuivi sa carrière à Nancy, Ostende en Belgique, l'AEZ Zakakiou à Chypre, Paris 13 Atletico puis Rouen. International cap-verdien, il avait même été appelé avec la sélection alors qu'il appartenait encore à l'ASSE.

Son arrivée annoncée à Versailles offre désormais une nouvelle étape à un joueur âgé de seulement 26 ans. Après une saison à dix buts, l'ancien Stéphanois cherchera à retrouver rapidement le rythme de la compétition et à confirmer en Ligue 3 la dynamique initiée sous le maillot rouennais.