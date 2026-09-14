Coup d'arrêt pour l'ASSE. Après un début de saison parfait marqué par cinq victoires consécutives, les hommes de Ian Cathro se sont inclinés ce samedi soir sur la pelouse de l'USL Dunkerque (2-1). Pourtant devant à la pause grâce à Augustine Boakye, les Stéphanois ont subi le réveil nordiste en seconde période. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur dunkerquois Albert Sanchez n'a pas caché sa fierté après cet exploit face au leader.

Alors que l'ASSE se présentait au stade Marcel-Tribut avec l'ambition de poursuivre sa dynamique historique, le piège de Dunkerque s'est une nouvelle fois refermé. Surpris par deux réalisations splendides signées Ayari et Keïta en l'espace de six minutes, puis écœurés par les parades décisives du portier Ramos en fin de rencontre face à Bernauer et Davitashvili, les Verts concèdent leur premier revers de l'exercice.

« C'est une victoire d'équipe »

De son côté, Albert Sanchez savourait pleinement ce succès de prestige face au grand favori du championnat :

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« Je pense que nous avons fait un très bon match. Je suis très fier de tous les joueurs. [...] Nous avons fait un très bon match contre, pour moi, la meilleure équipe du championnat. Et pour ça, nous sommes très contents et je suis très fier. Pour les joueurs, parce qu'ils méritent beaucoup, parce qu'ils s'entraînent très bien toujours. Ils méritent une victoire comme ça. »

Face à une formation stéphanoise qui marchait sur l'eau, le technicien espagnol avait demandé au groupe de Dunkerque d'aborder la rencontre sans le moindre complexe :

« Oui, ça veut dire que nous avons fait un grand match. C'est vrai que Saint-Étienne, ils ont commencé le championnat avec cinq victoires. [...] Notre objectif était de jouer avec personnalité, jouer avec le ballon. Et pour ça, je pense que je suis très content et nous devons continuer comme ça. »

Le pari tactique Souleymane Keïta du côté de Dunkerque

Parmi les clefs du succès nordiste figure le coup de poker gagnant d'Albert Sanchez, qui a fait le choix audacieux d'aligner Souleymane Keïta en position d'avant-centre :

« Je pense qu'il n'a jamais joué comme attaquant, mais nous avons travaillé toute la semaine. Pour notre plan de match, je pense qu'il était la meilleure option, et je pense qu'il a fait un top match. Non seulement pour le but, je pense qu'il a joué très bien, il a attaqué la profondeur... »

Au-delà de cette inspiration individuelle, le coach dunkerquois met en avant la cohésion de tout le collectif de Dunkerque, nourri par l'intégration des éléments plus expérimentés comme Steven N'Zonzi :

« Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est le travail de toute l'équipe, des titulaires, des remplaçants aussi. [...] C'est vrai qu'il y a des actions individuelles qu'ils ont faites très bien, mais pour moi c'est une victoire d'équipe. »

Malgré ce faux pas dans le Nord, l'ASSE conserve les commandes de la Ligue 2 avec 15 points au compteur. Les Stéphanois devront immédiatement se remobiliser avant leur prochain choc sur la pelouse du FC Metz.