Le FC Annecy prépare son grand retour au Parc des Sports avec un mélange d’impatience, mais également d’inquiétude. Avant d’accueillir l’ASSE ce samedi (20h), le club haut-savoyard doit faire face à un coup dur de dernière minute, venu perturber une semaine pourtant placée sous le signe de la fête.

Mardi matin, la séance a pris une tournure inattendue. Le gardien titulaire Florian Escales (notre photo) s’est blessé au mollet et a dû écourter l’entraînement. Depuis, l’incertitude plane sur sa participation à la rencontre face aux Verts, premier volet d’une série chargée de trois matchs en six jours (à Rodez mardi, puis Boulogne le 31 octobre). Le staff médical reste prudent, et une décision définitive sera prise à l’issue des dernières séances.

Thomas Callens, déjà un précédent face à l’ASSE

En cas de forfait d’Escales, c’est Thomas Callens qui se tiendrait prêt à assurer l’intérim. Le portier avait déjà croisé la route de Saint-Étienne en août 2023, entrant en jeu avant de stopper un penalty décisif lors du match nul (1-1). Un souvenir forcément marquant pour le portier, qui pourrait bien le booster pour un nouveau duel face aux Stéphanois.

Cette fois encore, le gardien formé au Havre pourrait endosser un rôle majeur, dans un Parc des Sports rénové et annoncé à guichets fermés.

Derrière lui, le FC Annecy a dû improviser. Avec le gardien n°4 Nedelec lui aussi blessé, Louka Durand, portier des U18 et fils de l’ancien emblématique gardien de l’ETG Johann Durand, a été appelé à l’entraînement des pros. À seulement 17 ans, il découvre cette semaine le groupe professionnel et pourrait vivre une première convocation symbolique en Ligue 2, selon les informations du Dauphiné Libéré.

Pajot forfait, des retours encourageants

Autre absence confirmée : Vincent Pajot. Victime d’une commotion fin septembre, le capitaine annécien n’est pas encore apte et manquera donc ses retrouvailles avec son ancien club, l’ASSE.

Le milieu Makutungu reste également forfait, tandis que Koutoune, ménagé mercredi, devrait être disponible. En revanche, Lajugie, Billemaz, Venot et Nsakala ont repris l’entraînement collectif, de quoi offrir davantage d’options à Laurent Guyot.

Il y a donc beaucoup d'incertitudes concernant le groupe de Guyot à la veille d’un rendez-vous que tout Annecy attend depuis des semaines.