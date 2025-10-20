Deux semaines après la réception de l'ASSE, le MHSC s'apprête à affronter Dunkerque ce samedi à 14h. En conférence de presse d'avant match, Julien Laporte et Zoumana Camara se sont présentés devant les médias. Parmi les sujets évoqués, la dernière rencontre face aux Verts. Les Héraultais sont revenus sur plusieurs faits majeurs de cette confrontation.

Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, l'ASSE l'a emporté 2-0 face à Montpellier. Suspendu lors de cette rencontre, Julien Laporte était bien présent dans les tribunes. Le joueur du MHSC a globalement apprécié la prestation de son effectif, mais pas celle de l'arbitre.

Le MHSC victime de l'arbitrage pour Julien Laporte

Julien Laporte (MHSC) : "Moi, en tout cas, des tribunes, je l'ai vraiment trouvé bon le match. J'étais en colère parce que les décisions arbitrales, elles ont été clairement contre nous. Si je fais une petite parenthèse, moi, je prends rouge sur un tacle où il n'y a pas de méchanceté. Je pense que s'ils repartent avec deux roues, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Maintenant, c'est des faits de jeu, c'est comme ça. Mais au-delà de cette parenthèse, c'est surtout que je trouve que dans l'attitude, dans les intentions, on a été disponibles. Et puis je nous ai sentis conquérants. En tout cas, c'est l'image que ça donnait des tribunes et je trouve que ça a été le cas et le coach est revenu dessus de cette manière-là."

"Je ne vais pas en revenir dessus, mais c'est une réalité."

Le coach du MHSC, Zoumana Camara est également revenu sur ce match. Ce dernier préfère parler d'un "manque de réussite" de son effectif, même s'il aborde également les décisions arbitrales.

Zoumana Camara coach MHSC : "Il faut faire attention, mais oui, il y a des bonnes choses. Malgré la défaite, on s'est créé beaucoup de situations, beaucoup d'occasions franches. Avec un peu de réussite, je pense qu'on aurait mérité revenir à 2-1 et peut-être que ça aurait été un autre match. Après, il y a eu des situations qui nous ont été défavorables ou par manque de réussite ou par des décisions. Je ne vais pas en revenir dessus, mais c'est une réalité. Après, pour moi, c'était un match à part. Parce que c'est Saint-Etienne, parce qu'on sait qu'ils sont au-dessus dans ce championnat. Mais il va falloir essayer de reproduire la même chose face aux autres équipes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile."