L’ASSE aborde ce déplacement à Annecy avec la nécessité de réagir. Car ce samedi (J11 Ligue 2), es Verts affrontent un FCA revigoré par sa victoire face à Clermont. Saint-Étienne n’a plus le luxe de se tromper : il faudra vite retrouver le chemin du succès. Analyse dans notre avant match.

FC Annecy - AS Saint-Etienne

sam. 25 octobre, 20:00

Parc des Sports

beIN Sport

L'ASSE "peut commencer à lever quelques drapeaux rouges"

Saint-Étienne reste sur deux revers à la maison : face à Guingamp (2-3), puis contre Le Mans (2-3). Des résultats inquiétants, tant par leur contenu que par leur répétition.

"On n’est pas encore en situation de crise. Par contre, on peut commencer à lever quelques drapeaux rouges, avertie Romain, rédacteur pour Peuple Vert dans notre dernière vidéo. Il y a des choses qui clochent : on commence à critiquer l’entraîneur, certains choix sont de moins en moins compréhensibles, les compos interrogent. C’est souvent dans ces moments-là qu’on voit les signes d’un coach en difficulté."

Avec un XI de départ figé, Eirik Horneland semble s'entêter dans une composition qui ne fonctionne plus. "Le management est moyen, il y a des cas flous comme ceux de Dufus ou Cardona. Tu ressors Yvann Maçon, et en même temps, tu laisses un cadre du vestiaire comme Denis Appiah".

"Ça montre que Sainté n’est peut-être pas aussi fort qu’on l’espérait, poursuit Paul, tandis que l'ASSE pointe à une 3e place en championnat. Il va falloir réagir vite. Pour l’instant, on ne répond pas aux attentes. On attend tous un électrochoc, une réaction. Si d’ici la prochaine trêve internationale, on ne prend pas un gros nombre de points, alors oui, on pourra commencer à parler de situation de crise."

Du changement attendu dans le XI de départ !

Avec un match complètement raté, il est désormais clair de Joao Ferreira a grillé une cartouche en défense centrale. "Là où je pense qu’il y aura du changement, c’est en défense, avoue Romain. D’après nos dernières infos, João Ferreira devrait quitter l’axe pour retrouver le couloir droit, et Dylan Batubinsika a été testé pour revenir dans l’axe."

"Eirik Horneland a ses idées, et il veut prouver que ça peut marcher comme ça, tempère le second chroniqueur. Sauf que pour l’instant, ça coince. Je ne m’attends pas à de gros bouleversements. Depuis le début de saison, il ne nous a pas habitués à ça. La seule vraie question que je me pose, c’est : est-ce que Miladinovic va encore être titulaire ? Je pense que ce serait intéressant contre Annecy."

