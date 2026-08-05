À quelques jours du retour de la Ligue 2, plusieurs attaquants ont déjà trouvé le rythme durant la préparation estivale. Ilyes Housni, Julien Domingues, Mathis Touho ou Jakob Breum ont empilé les buts. Une efficacité à prendre au sérieux, même si les matches amicaux ne reproduisent jamais totalement les exigences du championnat.

Ilyes Housni (notre photo) termine l'été avec le total le plus élevé parmi les clubs de Ligue 2. L'attaquant de Nancy, qui vient de signer libre en provenance du PSG U23, a inscrit sept buts, répartis sur cinq rencontres. Il a marqué contre Mamer, Thionville, Haguenau à trois reprises, Annecy et Dijon. Son dernier but, une tête au second poteau sur un centre de Zakaria Fdaouch, a permis à l'ASNL de reprendre l'avantage face au DFCO avant l'égalisation bourguignonne. Cette régularité compte évidemment davantage que son triplé contre une opposition plus faible : Housni a trouvé le chemin des filets contre des adversaires et dans des scénarios variés. Nancy n'a pourtant remporté que deux de ses sept amicaux. Le rendement individuel de son attaquant contraste donc avec un bilan collectif plus mesuré. Derrière lui, Julien Domingues (Dijon) et Mathis Touho (Rodez) terminent avec cinq réalisations chacun. Deux joueurs qui n'abordent pas la reprise avec le même statut, mais qui ont occupé une place centrale dans l'animation offensive de leur équipe.

Domingues et Touho en forme avant la reprise de la Ligue 2

Julien Domingues a marqué cinq fois avec Dijon, invaincu durant toute sa préparation. L'attaquant a signé un doublé face à la sélection de Côte-d'Or, puis a encore trouvé la faille contre l'UNFP, Niederkorn et Sochaux. Face aux Doubistes, il a ouvert le score de la tête sur un centre de Ben Hamada, au terme d'une première période où sa mobilité avait déjà posé plusieurs problèmes. Son influence ne se limite pas à la finition : lors du nul à Nancy, son centre a également conduit à l'une des meilleures occasions dijonnaises. Mathis Touho présente un profil différent. L'attaquant de Rodez a inscrit un doublé contre Bastia avant de marquer face à Cannes, Nîmes et Toulouse. Il a ainsi trouvé le chemin des filets lors de quatre rencontres successives. Cette continuité accompagne la préparation cohérente du RAF, vainqueur de ses trois premiers matches avant un nul contre Toulouse et une défaite face à Montpellier. Domingues et Touho arrivent donc à la reprise avec davantage qu'un simple total de buts : ils ont marqué régulièrement, sans concentrer leur réussite face à un seul adversaire. De quoi convaincre !

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Breum termine fort, Fall et Maggiotti répondent présents

Jakob Breum fait partie du groupe des joueurs à quatre buts, mais sa dynamique est peut-être la plus récente, mais également la plus intéressante. Le Danois est resté muet lors des deux premières sorties de l'ASSE avant de marquer contre les Rangers, Lausanne puis deux fois face à Venise. Son second but contre le club italien, une frappe sous la barre avec l'aide de la transversale, a résumé sa préparation : disponibilité entre les lignes, qualité de frappe et capacité à prendre ses responsabilités. Recruté après une saison à douze actions décisives en Eredivisie, le nouveau numéro 10 de l'ASSE a rapidement occupé une place importante dans le 4-2-2-2 de Ian Cathro.

Pape Meïssa Fall a également inscrit quatre buts avec Metz, dont un triplé contre Sochaux, tandis que Julien Maggiotti a atteint le même total avec Laval, notamment grâce à son efficacité sur penalty. Yanis Barka a lui aussi marqué quatre fois durant l'été dijonnais. Derrière eux, plusieurs joueurs ont signé trois buts : Giorgi Abuashvili avec Metz, Bahmed Deuff avec Nantes sur un seul match, Adam Baallal avec l'ASSE ou encore Zakaria Fdaouch et Brandon Bokangu à Nancy. Ces chiffres ne garantissent rien dès la première journée, mais ils identifient les attaquants qui ont accumulé de la confiance avant que le championnat ne change totalement le cadre. Les Verts sont prévenus... et leurs adversaires également !