Le Stade de Reims s’apprête à disputer sa deuxième saison consécutive en Ligue 2. Après avoir manqué les playoffs l'an passé en terminant à la 6ᵉ place, le club tourne une page importante de son histoire. Lors de ce mercato estival, la direction a enregistré de lourdes pertes. On peut notamment noter les départs de son gardien Ewen Jaouen vers Newcastle pour plus de 20 M€ et de son milieu Patrick Zabi au Paris FC pour 25 M€.
C'est donc un tout nouveau projet qui démarre pour les Rouge et Blanc, avec une réorganisation profonde et un marché des transferts abordé de manière très dynamique.
« Reims Révélations » : une nouvelle ère pour la formation
Officialisé le 28 juin 2026 via un communiqué du club, le Stade de Reims a lancé « Reims Révélations », la nouvelle version de son Groupe Pro 2 créé en 2018. Ayant révélé des talents comme Axel Disasi, Boulaye Dia, Hugo Ekitike, Patrick Zabi ou Ewen Jaouen, cette structure évolue.
Désormais, Reims Révélations est séparé en deux groupes de 17 joueurs (Élite et Espoirs). En parallèle, l'effectif professionnel est sciemment resserré à 18 joueurs de champ afin de multiplier les passerelles, offrir du temps de jeu et accélérer l'éclosion des jeunes jouers.
Mercato : le point sur les arrivées et les départs selon L'Union
Actuellement en stage de présaison au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) depuis le lundi 20 juillet, la direction rémoise a fait un point complet sur le mercato. Des propos à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Union.
Un marché bouclé dans le sens des arrivées
Comme l'a confié le directeur général Mathieu Lacour à L'Union, le recrutement est déjà très avancé :
« Je pense que l’on est plus en avance que certaines années sur les arrivées. J’ai envie de dire que, des fois, il faut faire d’une contrainte une opportunité. Le fait d’avoir fini 6e et d’avoir vu notre sort réglé début mai, d’avoir le coach très vite, ça nous a permis de travailler sur les arrivées plus rapidement que l’on peut le faire parfois. »
Au total, 14 recrues ont rejoint l'effectif :
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5 promotions internes : Maël Debondt, Jean-Tryfose Mambuku, Lenny Sylla, Tidiane Diarrassouba et Arone Gadou.
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9 recrues externes (incluant la levée de l'option d'achat de Samuel Kotto). « Sauf blessure grave et importante, on a terminé dans le sens des arrivées », a certifié le dirigeant
Mouvements à prévoir dans le sens des départs du côté de Reims
Du côté des sorties, Reims a officialisé ce jeudi 23 juillet le transfert d'Antoine Leautey vers le club chinois de Wuhan Three Towns FC. D'autres départs sont espérés ou étudiés par le club, notamment pour :
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Reda Khadra
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Amine Salama
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Yohan Demoncy
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Jordan Siebatcheu
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Oumar Diakité
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Soumaïla Sylla (option de prêt à l'étude)
Concernant l'international japonais Keito Nakamura, le quotidien L'Union rapporte qu'un bon de sortie existe suite à un accord moral. Néanmoins, Mathieu Lacour a précisé qu'il faudra « que le joueur soit satisfait et que le Stade de Reims s’y retrouve aussi ». Il a aussi réaffirmé que les éléments sans bon de sortie ne quitteront pas le club.
Avec ce cadre remanié et un effectif renouvelé, le Stade de Reims entame sa préparation avec ambition. L'objectif sera de très bien aborder son nouvel exercice en Ligue 2.