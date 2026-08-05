L'ASSE a officialisé l'arrivée de l'attaquant Lamine Sonko. Un joueur annoncé déjà depuis plusieurs jours sur notre site.

Déjà concerné par le tournoi de Ploufragan ce week-end avec le groupe réserve de Sylvain Gibert (une belle 3e place à la clef), Lamine Sonko est un nouveau joueur de l'effectif de l'ASSE. Il vient renforcer un secteur offensif qui a été à la peine la saison dernière en réserve. Une opportunité de marché pour ce joueur d'avenir qui s'est développé dans les échelons inférieurs du football depuis quelques saisons.

Le communiqué du club sur sa signature

"Jeune attaquant, adversaire des Verts en National 3 la saison dernière avec Jura Sud Foot, Lamine Sonko (22 ans) rejoint l’ASSE. Il paraphe dans le même temps son premier contrat professionnel.