L'ASSE a officialisé l'arrivée de l'attaquant Lamine Sonko. Un joueur annoncé déjà depuis plusieurs jours sur notre site.
Déjà concerné par le tournoi de Ploufragan ce week-end avec le groupe réserve de Sylvain Gibert (une belle 3e place à la clef), Lamine Sonko est un nouveau joueur de l'effectif de l'ASSE. Il vient renforcer un secteur offensif qui a été à la peine la saison dernière en réserve. Une opportunité de marché pour ce joueur d'avenir qui s'est développé dans les échelons inférieurs du football depuis quelques saisons.

Le communiqué du club sur sa signature

"Jeune attaquant, adversaire des Verts en National 3 la saison dernière avec Jura Sud Foot, Lamine Sonko (22 ans) rejoint l’ASSE. Il paraphe dans le même temps son premier contrat professionnel.

Natif de Bambilor au Sénégal, Lamine Sonko fait ses premiers pas sur les terrains au sein de l’académie de l’AS Dakar Sacré-Cœur, club reconnu pour ses qualités de formateur, notamment au cœur des parcours en jeunes de joueurs majeurs passés ou actuellement en Ligue 2 BKT comme Pape Meïssa Ba (Red Star) ou Mouhamed Diop (Troyes).

Un contrat jusqu'en 2028 à l'ASSE

Pendant quatre années sous les couleurs bleues et blanches de l’AS Dakar Sacré-Cœur, Lamine Sonko se révèle pour ses qualités d’attaquant et se hisse jusqu’en Ligue 1, l’élite du football sénégalais. De quoi susciter des convoitises jusqu’en France, où il rejoint Annecy, d’abord pour un essai, puis surtout Jura Sud, avec qui il s’engage en 2024.

Si sa découverte du National 3* est retardée par une blessure, celle-ci ne l'empêche pas d’afficher un excellent niveau à son retour. Revenu sur les terrains en septembre dernier, il a finalement disputé 22 matchs de championnat, inscrivant 8 buts… dont un face aux Verts de Sylvain Gibert en décembre dernier (1-1).

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Attaquant puissant, Lamine Sonko rejoint le centre sportif Robert-Herbin et paraphe un premier contrat professionnel. Il est désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2028."