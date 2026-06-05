Le FC Metz a officialisé ce vendredi la nomination de Luc Holtz comme nouvel entraîneur pour deux saisons. Le Luxembourgeois de 56 ans est présenté comme le premier choix de Bernard Serin, malgré des semaines de doutes et plusieurs pistes refermées. Un concurrent direct des Verts en Ligue 2 se structure. Enfin.

Pantaloni, Gilli, Taquin : le FC Metz a multiplié les pistes avant de revenir à Holtz, déjà ciblé en 2017 et en janvier dernier lors du limogeage de Le Mignan. Bernard Serin a balayé les rumeurs de son choix par défaut d'une formule tranchante : «Il est notre premier choix.» Reste à le croire. Les faits racontent une autre histoire, mais peu importe désormais. Holtz est là, engagé pour deux saisons, avec une mission sans ambiguïté : la remontée immédiate en Ligue 1.

Un concurrent direct qui se remet en ordre de marche

Pour le Peuple Vert, la nomination de Holtz à Metz n'est pas une info anodine. Les Grenats seront l'un des adversaires directs des Verts en Ligue 2 la saison prochaine. Un club avec un budget supérieur à la majorité des pensionnaires de l'antichambre, une base de supporters passionnée et une ambition de remontée immédiate identique à celle de l'ASSE. La concurrence s'annonce rude.

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Metz repart avec un entraîneur peu expérimenté en club mais avec 25 ans de banc derrière lui. Holtz sera accompagné de son compatriote luxembourgeois Mario Mutsch, ancien joueur du FC Metz entre 2009 et 2011. Un visage familier en Moselle, une connexion humaine qui peut accélérer l'intégration dans un vestiaire grenat qui a besoin de retrouver une identité après la relégation.

La reprise fixée au 25 juin : Metz avance

Les dates sont posées. Reprise le 25 juin pour trois jours de tests médicaux, retour sur les terrains de Frescaty le 29 juin. Metz avance avec une organisation claire. Holtz est le 49e entraîneur de l'histoire du club et son défi est clair : faire mieux que Tavenot, ramener les Grenats en Ligue 1 en une saison.

Pendant ce temps, l'ASSE n'a toujours pas de coach. Montanier n'est plus sous contrat, les pistes s'activent mais aucune décision n'a été prise. Metz a son entraîneur depuis ce vendredi matin. Les Verts prennent du retard sur un concurrent qui a déjà coché la première case de son été.

Holtz face aux doutes : il devra vite convaincre à Metz

Les supporters messins n'ont pas accueilli ce choix avec enthousiasme, comme nous vous le rapportions cette semaine. Les tensions internes sont réelles, le conseil d'administration avait mal vécu l'annonce. Holtz débarque dans un environnement sous pression. Si les résultats tardent en début de saison, la grogne risque de reprendre de plus belle.

Pour l'ASSE, un Metz fragilisé par des dissensions internes est potentiellement une bonne nouvelle. Pour le football de Ligue 2, un FC Metz qui tourne sera un concurrent sérieux. À suivre de près.