L’ASSE Cœur-Vert AÉSIO mutuelle a conclu sa saison de Division 1 de Foot-Fauteuil à une solide cinquième place. Malgré l’objectif affiché de monter sur le podium, les Verts ont confirmé leurs progrès en terminant à égalité de points avec Nanterre, le quatrième du championnat. Après la troisième place de l'équipe réserve en division 1, les stéphanois ont donc de nouveau brillés !

À Troyes, les Stéphanois disputaient le week-end dernier la dernière journée du championnat avec trois rencontres au programme. Après leur excellente performance réalisée à Douai quinze jours auparavant (avec 3 victoires éclatantes), les joueurs de Pascal Brousmiche abordaient ce rendez-vous avec ambition. Le calcul était simple. Un parcours parfait était indispensable pour espérer accrocher le podium tout en profitant d’éventuels faux pas de leurs concurrents directs.

L'ASSE a rapidement montré qu’ils étaient prêts à relever le défi. Ils ont parfaitement lancé leur week-end en dominant Dinan sur la plus petite des marges (1-0). Un succès précieux face à un adversaire direct dans la lutte pour les premières places.

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Foot-Fauteuil : deux victoires pour entretenir l’espoir

Quelques heures après leur succès face aux Bretons, les Stéphanois retrouvaient Lyon pour un derby toujours particulier. Une nouvelle fois, l’ASSE Cœur-Vert AÉSIO mutuelle a su faire preuve d’efficacité pour s’imposer 1-0.

Avec deux victoires en deux rencontres, l’espoir d’une fin de saison exceptionnelle restait intact. Les Verts abordaient alors leur dernier match avec l’ambition de poursuivre leur série et de mettre la pression sur leurs concurrents.

Mais lors de cette ultime rencontre, Dinan a pris sa revanche. Malgré toute leur détermination, les joueurs de l'ASSE se sont inclinés sur le score de 4 buts à 1. Une défaite qui mettait définitivement fin aux rêves de podium.

Résultats de la dernière journée

Dinan 0-1 ASSE

Lyon 0-1 ASSE

ASSE 1-4 Dinan

Une saison réussie pour l’ASSE Cœur-Vert AÉSIO mutuelle

Si la frustration du podium manqué peut exister pour l'ASSE, le bilan global reste largement positif pour la formation stéphanoise. Avec 33 points au compteur, l’ASSE termine cinquième du championnat de Division 1, à égalité avec Nanterre, quatrième. Les Franciliens conservent néanmoins leur place grâce à un meilleur goal-average.

Au-delà du classement, les chiffres traduisent la progression constante du groupe. En 18 rencontres disputées cette saison, les Verts ont enregistré 10 victoires, 3 matchs nuls et seulement 5 défaites. Des statistiques qui confirment leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes françaises.

L’entraîneur de l'ASSE Pascal Brousmiche n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction à l’issue de cette campagne.

« Je suis très fier du parcours réalisé par le groupe cette saison. Les joueurs ont fait preuve d'un grand état d'esprit et n'ont jamais cessé de progresser. Avec 33 points et dix victoires, nous signons une belle saison qui confirme notre place parmi les meilleures équipes françaises. Finir à égalité de points avec le quatrième montre que nous continuons à franchir des étapes. Cette cinquième place doit nous servir de motivation pour continuer à grandir et viser encore plus haut la saison prochaine. »