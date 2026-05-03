Metz est relégué en Ligue 2, une issue désormais inévitable. À trois journées de la fin, les Grenats n’avaient plus leur destin en main en Ligue 1, et viennent d'officialiser leur descente dès ce week-end. Une situation qui pourrait directement concerner l’ASSE.

Le scénario était redouté, et vient de se confirmer. Avec neuf points de retard sur Auxerre, barragiste, Metz était au bord de la rupture en Ligue 1. Les hommes de Benoit Tavenost n’avaient plus le droit à l’erreur.

Un autre résultat qu’une victoire face à Monaco sur sa pelouse suffisait à sceller définitivement leur sort. Même sans cela. La messe est dite pour un club qui n’a jamais réussi à inverser la tendance cette saison avec cette défaite 2-1 dans les dernières minutes face aux coéquipiers de Paul Pogba.

Metz relégué en Ligue 2, un souvenir encore frais pour l’ASSE

Impossible de ne pas faire le lien avec l’AS Saint-Étienne. Il y a deux ans, ce sont les Verts qui avaient envoyé Metz en Ligue 2 lors d’un barrage sous haute tension. Un épisode encore gravé dans les mémoires des supporters.

Depuis, les trajectoires des deux clubs se croisent sans jamais vraiment se retrouver. Au printemps dernier, les deux clubs s'étaient à nouveau croisés dans l'ascenseur. Mais cette relégation change la donne. Si l’ASSE parvient à décrocher la montée en Ligue 1, elle ne croisera pas Metz la saison prochaine.

À l’inverse, si les Verts échouent dans leur quête, ils pourraient retrouver les Grenats en Ligue 2. Un scénario qui donnerait lieu à revanche attendue par les messins, deux ans après un barrage électrique.

Les grenats connaissent une nouvelle relégation et quittent la Ligue 1

Pour Metz, l’heure est désormais à la reconstruction. L’effectif devrait évoluer. Le club devra digérer cette descente et repartir sur un nouveau cycle. Habitué à faire l'ascenseur, le club grenat sera sans doute l'un des favoris pour la montée en Ligue 1, la saison prochaine.

Mais cette relégation a aussi un impact indirect sur la course de l’ASSE. Elle redessine les contours des futurs adversaires potentiels. Elle clarifie aussi potentiellement certains enjeux pour la saison prochaine.