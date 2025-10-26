Malgré un classement encore flatteur en ligue 2, l’AS Saint-Étienne marque le pas après trois défaites en quatre matchs. Les Verts restent dans le top 4, mais voient le trio de tête s’éloigner dangereusement.

L'ASSE a vécu une soirée cauchemardesque à Annecy. Défaits 4-0, les Verts ont vécu une humiliation inattendue. Le début de match a rapidement planté le décor avec une ouverture du score local avant l'expulsion d'Igor Miladinovic auteur d'une semelle très dangereuse. L'ASSE et son staff n'ont jamais su rebondir après ce double fait de jeu. Défaite 4-0 et une équipe qui semble ne plus répondre ces dernières semaines !

Un classement trompeur pour les Verts en ligue 2

Quatrième avec 20 points, l’ASSE conserve pour l’instant une place de choix dans la lutte pour la montée. Pourtant, la dynamique est préoccupante : trois revers lors des quatre dernières rencontres, dont certains face à des adversaires accessibles, ont ralenti la progression des hommes d’Eirik Horneland. Avec seulement trois points pris sur les douze possibles, les Stéphanois ont perdu le rythme imposé par Troyes, Red Star et Pau, respectivement aux trois premières places.

Le contraste est saisissant : encore conquérants il y a un mois, les Verts peinent désormais à imposer leur jeu. Leur différence de buts positive (+4) témoigne d’un potentiel réel, mais la régularité fait défaut. La marge d’erreur, dans un championnat aussi homogène, se réduit de semaine en semaine.

La course à la montée s’intensifie

Le haut du tableau se resserre. Troyes (24 pts), Red Star (23 pts) et Pau (21 pts) continuent d’avancer à bon rythme, tandis que Montpellier (17 pts) et Reims (16 pts) guettent la moindre contre-performance stéphanoise pour revenir dans la course. Autrement dit, Saint-Étienne n’a plus le droit au moindre faux pas s’il veut rester solidement ancré dans le wagon de tête.

Cette situation rappelle la dure réalité de la Ligue 2 : un passage à vide peut rapidement tout compromettre. L’expérience de la saison passée l’a montré, la constance prime sur les coups d’éclat. Les Verts devront retrouver rapidement une dynamique positive, notamment à domicile, pour ne pas se laisser distancer.

Une réaction attendue avant la trêve

À l’approche de la trêve, les prochains rendez-vous pourraient s’avérer crucial. Le staff devra remobiliser un groupe parfois en manque de confiance, tout en trouvant des solutions offensives durables. L’efficacité, qui faisait la force de l’équipe en début de saison, s’est émoussée.

Mais rien n’est perdu. Avec 20 points au compteur et un calendrier face à des concurrents sur les prochaines semaines, l’ASSE peut inverser la tendance. Un succès rapide pourrait suffire à relancer la machine et à redonner espoir à tout un peuple vert qui n’a jamais cessé d’y croire.