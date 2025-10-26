L’ASSE, en quête de rachat après sa déconvenue face au Mans, se déplaçait à Annecy avec l’objectif de relancer la machine. Mais face à une équipe haut-savoyarde solide et portée par le retour de son public, les Verts ont encore sombré (0-4). A dix, l'ampleur de la défaite en dit long sur le mal qui touche les hommes d’Eirik Horneland, qui devront vite réagir pour rester dans le haut du classement de Ligue 2. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (3)

Le gardien stéphanois a longtemps retardé l’échéance, notamment en première période avec deux arrêts précieux face à Tiendrébéogo et Larose. Mais il n’a rien pu faire sur les quatre réalisations annéciennes, trop seul face à la passivité de sa défense. Malgré l’ampleur du score, il reste l’un des rares à avoir répondu présent.

João Ferreira (2)

Match cauchemardesque sur son côté droit. Pris dans son dos à plusieurs reprises, il n’a jamais réussi à contenir Clément Billemaz, intenable sur cette aile. En difficulté dans ses duels, il a manqué de rigueur et de justesse dans ses relances. Remplacé avant la fin, après une soirée à oublier.

Dylan Batubinsika (2)

De retour dans le onze, il a peiné à retrouver ses repères. Battu sur le but du break par Quentin Paris, il a souvent semblé en retard dans ses interventions. S’il a tenté de maintenir une ligne défensive stable, ses approximations dans la relance ont fragilisé l’équipe.

Mickaël Nadé (3)

Moins fautif que ses partenaires, mais trop hésitant sur plusieurs phases de jeu. Pris dans le dos sur l’ouverture du score, il a souffert du manque de coordination général. Son engagement a parfois compensé la fébrilité collective, sans parvenir à stabiliser l’arrière-garde.

Ebenezer Annan (2)

Dépassé sur son couloir gauche, le latéral ghanéen a couvert le dernier but de Rambaud, symbole d’une soirée compliquée. Offensivement discret, il n’a pas réussi à apporter de profondeur ni de liant dans le jeu. Un match sans influence, marqué par de trop nombreuses approximations défensives.

Mahmoud Jaber (3)

Combatif dans l’entrejeu, il a essayé de maintenir un peu d’équilibre au milieu, mais son influence a décliné après l’expulsion de Miladinovic. Quelques récupérations intéressantes, mais aussi des pertes de balle évitables. Sorti frustré, conscient que le match lui échappait.

Florian Tardieu (3)

Toujours appliqué dans ses transmissions, il a tenté d’organiser le jeu malgré le désordre ambiant. Son expérience a permis de calmer certaines séquences, mais il a manqué de soutien autour de lui. Remplacé logiquement pour le préserver en vue du prochain match.

Zuriko Davitashvili (2)

Un but refusé dès la 8e minute a semblé le sortir mentalement du match. Malgré quelques éclairs techniques, il n’a jamais trouvé la justesse ni la percussion qu’on lui connaît. Remplacé logiquement après une prestation trop timide.

Igor Miladinovic (1)

Soirée catastrophique. Auteur d’une faute grossière sur Clément Billemaz dès la 13e minute, il laisse son équipe à dix et plombe complètement le plan de jeu de son entraîneur. Une expulsion directe qui symbolise le manque de maîtrise et de discipline du groupe.

⭐ Augustine Boakye (3)

Le plus remuant offensivement avant sa sortie. Quelques accélérations dangereuses, des passes justes, mais trop isolé pour réellement peser. Il a essayé d’exister dans un collectif en difficulté, sans trouver les automatismes habituels avec Stassin et Davitashvili.

Lucas Stassin (2)

Un match frustrant pour l’attaquant belge de l'ASSE, esseulé après le carton rouge. Il a eu une belle occasion stoppée par Callens avant la pause, mais s’est ensuite heurté à la solidité du bloc annécien. Moins inspiré dans ses déplacements, il a fini par disparaître.

👔 Eirik Horneland (2)

Le coach stéphanois a rapidement vu son plan de match s’effondrer après l’expulsion de Miladinovic. Ses changements n’ont pas inversé la tendance et son équipe a sombré, sans réaction collective. L’entraîneur norvégien devra trouver les mots justes pour relancer un groupe qui semble avoir perdu sa flamme.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.