Le défenseur de l’ASSE, Dylan Batubinsika, n’a pas cherché d’excuses après la lourde défaite des Verts à Annecy (4-0). Il appelle le groupe à une remise en question immédiate pour repartir de l’avant dès mardi.

Rien n’a tourné dans le bon sens pour Saint-Étienne ce samedi soir à Annecy. Réduits à dix très tôt dans la rencontre, les Verts ont sombré face à une équipe haut-savoyarde réaliste et déterminée. Quatre buts encaissés, zéro réaction, un match à oublier pour les hommes d’Eirik Horneland.

Dylan Batubinsika, de retour dans le onze stéphanois, n’a pas cherché à fuir ses responsabilités après le coup de sifflet final. Interrogé par Le Progrès, il a reconnu une prestation indigne du standing du club : « On venait ici pour gagner. La physionomie du match fait qu’on se retrouve à dix rapidement. On a perdu le fil du match, c’est difficile à expliquer. C’était à nous de répondre présent sur les deuxièmes ballons, sur l’animation défensive et de donner plus. »

Dylan Batubinsika veut tourner la page rapidement

Malgré la déroute, le défenseur central a tenu à rappeler que la saison ne fait que commencer et que l’essentiel reste à venir. Avec son expérience et son leadership, Batubinsika veut mobiliser le vestiaire autour d’une réaction immédiate : « Il faut passer à autre chose. On va faire en sorte d’être prêts pour mardi et donner le meilleur de nous-mêmes pour faire oublier cette déconvenue. »

L’ancien parisien insiste sur la nécessité de tirer les leçons de ce naufrage collectif, sans s’enliser dans la frustration. L’ASSE devra montrer un tout autre visage lors de la prochaine rencontre, sous peine de replonger dans les doutes de l’automne dernier.

L’ASSE doit se ressaisir pour éviter le scénario de 2023

La mise en garde de Batubinsika sonne comme un rappel du passé récent : « Il y a deux ans, on a eu des difficultés en première partie de saison. On va essayer de ne pas rééditer ça et de creuser l’écart le plus vite possible en ayant de meilleurs résultats. »

Les Verts savent qu’un enchaînement de contre-performances peut vite tout remettre en question. L’objectif reste clair : rester dans le haut du tableau et retrouver une dynamique positive, avant que la pression ne s’installe à nouveau dans le Forez.

Le groupe devra faire bloc pour redonner de la solidité à une défense fragilisée et réaffirmer les ambitions stéphanoises. Mardi, Geoffroy-Guichard attendra une réponse contre Pau, face à une solide équipe de ce championnat.