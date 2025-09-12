Pas question de rater son retour sur le rectangle vert pour l’ASSE. Après plusieurs jours de pause, les hommes d’Eirik Horneland retrouvent les terrains de Ligue 2 ce week-end. Face à Clermont, les Verts devront confirmer leur bon début de saison pour espérer ramener un résultat. Analyse dans notre dernière vidéo.

Un départ canon pour l'ASSE !

Leader du championnat à égalité de points avec Nancy et Pau, les Verts impressionnent en ce début de saison. S’ils ont dû partager les points contre Grenoble et Laval, les Stéphanois ont presque toujours dominé les débats sur le terrain. "Avec 8 points sur 12, je pense qu’on est dans les standards d’une équipe qui veut monter en Ligue 1", analyse Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert dans notre dernière vidéo. " On peut avoir des regrets, surtout sur les deux nuls, notamment contre Grenoble. Après, il faut être lucide : on a affronté des équipes qui, à mon avis, ne finiront pas dans le top 5 de ce championnat."

Mais le véritable défi reste à venir. " Les vrais tests seront dans les prochains matchs. " Les Stéphanois devront en effet se frotter à Reims, Amiens ou encore Montpellier après l’opposition de ce week-end.

Clermont prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Miraculés la saison passée, les Clermontois signent cette année un départ solide, malgré quelques zones d’ombre. " Je pense clairement que c’est une équipe encore en rodage, qui n’est pas encore à exprimer tout son potentiel ", observe Sylvain. " (...) Mais attention, ça reste une équipe capable de fulgurances, avec quelques individualités qui peuvent faire mal. " Toujours invaincus, les Puydômois s’appuient sur une défense de fer : seulement trois buts encaissés, meilleure arrière-garde du championnat à égalité.

" C’est vrai que, comme disait Sylvain, c’est une équipe un peu vieillissante ", ajoute de son côté Romain. " Si on les laisse jouer tranquillement, ça peut vite devenir compliqué. La clé, ça va être de mettre de l’intensité, parce qu’il leur manque un peu de jambes. Ils sauront exploiter le ballon, oui, mais tenir le rythme et enchaîner les courses sur 90 minutes, c’est là où on doit hausser le curseur, et très vite, pour les mettre en difficulté. "

Pénurie au milieu de terrain

Eirik Horneland devra toutefois composer avec un milieu de terrain décimé. " Cette trêve a été compliquée, certains étaient en sélection, d’autres sont tombés malades ", regrettait le coach norvégien en conférence de presse ce jeudi.

" Mahmoud Jaber est sorti blessé contre Grenoble. Moueffek ne s’est pas vraiment entraîné, il a un souci aux ischios ", note Sylvain, avant d’ajouter Tardieu, " malade. " Le gros point d’interrogation est là. C’est un secteur où on n’est pas hyper étoffé si tu enlèves les trois titulaires. Après, quoi qu’il en soit, Horneland va monter une équipe capable de déranger Clermont ", affirme le chroniqueur stéphanois.

Reste désormais à savoir avec quel onze l’entraîneur norvégien tentera d’aller chercher les trois points ce samedi.