À quelques jours du déplacement à Clermont, l’ASSE doit composer avec plusieurs absences. Entre internationaux à peine de retour, incertitudes médicales et retours attendus, Eirik Horneland est venu éclaircir la situation ce jeudi en conférence de presse.

La trêve internationale continue de peser sur le groupe stéphanois. Ce début de semaine a vu l’absence de nombreux cadres encore en sélection. Zuriko Davitashvili, auteur d’un but et d’une passe décisive avec la Géorgie, a fait son retour ce mercredi à L’Étrat. Irvin Cardona a profité de sa première convocation avec Malte, tandis que Strahinja Stojkovic a également réintégrer l’effectif professionnel aujourd'hui.

Les jeunes appelés, comme Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku ou Axel Dodote, ont aussi retrouvé le groupe. Également en sélection, Dylan Batubinsika, à l'image d'Yvann Maçon, sera-t-il de retour au sein du groupe professionnel ?

Des incertitudes persistantes pour l'AS Saint-Etienne

Côté infirmerie, plusieurs dossiers préoccupent encore le staff. Aïmen Moueffek reste incertain : touché aux ischios contre Grenoble, le milieu marocain n’a toujours pas repris avec le groupe. Les prochaines séances diront s’il peut prétendre à une place dans le onze.

À l’inverse, Djylian N’Guessan a effectué son retour complet à l’entraînement et postule désormais à une place dans le groupe pour Clermont, offrant une solution offensive supplémentaire. Si Djylian N’Guessan constitue une bonne nouvelle, d’autres joueurs sont encore en reprise progressive. Dennis Appiah poursuit son programme individuel, tout comme Ebenezer Annan, qui a repris la course, mais ils restent trop juste pour samedi.

Touché au pied, Mahmoud Jaber a de son côté pu retoucher le ballon, mais sera-t-il de retour à la compétition face à Clermont ? Les mots de l'entraineur de l'ASSE étaient particulièrement attendu ce midi. Eirik Horneland devra probablement s'adapter ce samedi et ajuster ses choix avec les moyens du bord. L’ASSE aura besoin de toutes ses forces vives pour affronter une équipe clermontoise déterminée à décrocher un succès à domicile lors de cette 5ᵉ journée de Ligue 2.

Les mots du coach de l’ASSE

Devant les médias, Eirik Horneland a fait le point sur l’état de ses troupes : "Cette trêve a été compliquée, certains étaient en sélection, d’autres sont tombés malades. Concernant les internationaux, tous, sauf Ben Old qui revient dans l’après-midi, sont de retour à L’Etrat. On va voir demain concernant l’évolution de Mahmoud Jaber, Florian Tardieu est lui malade depuis le début de semaine. Touché musculairement, Aïmen Moueffek est forfait."